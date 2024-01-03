Бобровский отразил 21 из 22 бросков «Аризоны» и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд

Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков «Аризоны» и стал 2-й звездой матча.

« » обыграла «Аризону» (4:1) в игре регулярного чемпионата .

Победа стала для российского вратаря 4-й подряд и 18-й в 28 играх в сезоне (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,44).

По числу выигранных матчей в текущей регулярке делит 2-е место с Тэтчером Демко («Ванкувер») и Коннором Хеллибаком («Виннипег»). Лидирует Александр Георгиев («Колорадо», 20).