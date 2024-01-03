Бобровский отразил 21 из 22 бросков «Аризоны» и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд

Теги Флорида Аризона Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков «Аризоны» и стал 2-й звездой матча.

«Флорида» обыграла «Аризону» (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ

Победа стала для российского вратаря 4-й подряд и 18-й в 28 играх в сезоне (91,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,44). 

По числу выигранных матчей в текущей регулярке Бобровский делит 2-е место с Тэтчером Демко («Ванкувер») и Коннором Хеллибаком («Виннипег»). Лидирует Александр Георгиев («Колорадо», 20). 

1 комментарий
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Бобр без сомнения,лучший наш кипер этого сезона,хотя и у него стабильности нет.Остальные просто ни о чем(с натяжкой ещё можно отметить Георгиева)
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