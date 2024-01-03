Барабанов забил «Детройту», прервав серию из 10 игр без голов. У него 100 очков в 178 матчах в НХЛ

Теги Детройт Сан-Хосе НХЛ Александр Барабанов Хоккей

Александр Барабанов забил «Детройту», прервав серию из 10 игр без голов.

Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче с «Ред Уингс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ

На счету россиянина стало 6 (2+4) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13». 

Сегодня Барабанов (11:50, 1:34 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок. 

Отметим, что набранное очко стало для него 100-м в лиге. В 178 играх в рамках регулярок у Александра 30 шайб и 70 результативных передач. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Респект Барабанову! Никто не ждал, что он в НХЛ вообще закрепиться, а у него вполне достойные 0,56 очка за игру.
На дедлайне, возможно, куда-то отправится в помощь за (условно) 4й раунд.
+3
0
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий