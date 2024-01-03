Барабанов забил «Детройту», прервав серию из 10 игр без голов. У него 100 очков в 178 матчах в НХЛ

Александр Барабанов забил «Детройту», прервав серию из 10 игр без голов.

Форвард « » отличился в матче с «Ред Уингс» (3:5) в регулярном чемпионате .

На счету россиянина стало 6 (2+4) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13».

Сегодня Барабанов (11:50, 1:34 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок.

Отметим, что набранное очко стало для него 100-м в лиге. В 178 играх в рамках регулярок у 30 шайб и 70 результативных передач.