Овечкин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом»: 8-й гол в сезоне, 4 броска и 1 перехват за 16:46
Александр Овечкин был признан 1-й звездой матча с «Питтсбургом».
Капитан «Вашингтона» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:3).
В активе 38-летнего россиянина стало 22 (8+14) очка в 35 играх при полезности «минус 9».
Сегодня Овечкин (16:46, 3:33 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ и отметился 1 перехватом.
Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы