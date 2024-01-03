Овечкин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом»: 8-й гол в сезоне, 4 броска и 1 перехват за 16:46

Теги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин был признан 1-й звездой матча с «Питтсбургом».

Капитан «Вашингтона» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:3). 

В активе 38-летнего россиянина стало 22 (8+14) очка в 35 играх при полезности «минус 9». 

Сегодня Овечкин (16:46, 3:33 – в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ и отметился 1 перехватом. 

Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы

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8 комментариев
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верните победный с нэшвиллом, падлы)
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Ну, кажется, потихоньку набирает форму)
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302-я в большинстве у Овечкина! Увеличил рекорд!
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Было тревожно за форму после таких-то праздником. Но все в порядке)
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первая звезда за победную шайбу!
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Ответ DevilsFan
Надеюсь, это временно.
Даже не надейся....
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