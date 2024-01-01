Капризов пропустит одну-две недели. Форвард «Миннесоты» не доиграл матч с «Виннипегом», получив два удара клюшкой в поясницу
Кирилл Капризов выбыл на срок до двух недель.
Форвард «Миннесоты» получил повреждение в матче против «Виннипега» (2:4). В третьем периоде в единоборстве у борта защитник Бренден Диллон нанес Капризову два удара клюшкой в поясницу. В результате Капризов не доиграл матч.
По данным журналиста The Athletic Майкла Руссо, восстановление российского нападающего займет одну-две недели.
На счету Капризова 34 (13+21) очка в 34 матчах текущего регулярного сезона НХЛ.