Капризов пропустит одну-две недели. Форвард «Миннесоты» не доиграл матч с «Виннипегом», получив два удара клюшкой в поясницу

Кирилл Капризов выбыл на срок до двух недель.

Форвард «Миннесоты» получил повреждение в матче против «Виннипега» (2:4). В третьем периоде в единоборстве у борта защитник Бренден Диллон нанес два удара клюшкой в поясницу. В результате Капризов не доиграл матч.

По данным журналиста The Athletic Майкла Руссо, восстановление российского нападающего займет одну-две недели.

На счету Капризова 34 (13+21) очка в 34 матчах текущего регулярного сезона .