Капризов пропустит одну-две недели. Форвард «Миннесоты» не доиграл матч с «Виннипегом», получив два удара клюшкой в поясницу

Теги травмы Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов выбыл на срок до двух недель.

Форвард «Миннесоты» получил повреждение в матче против «Виннипега» (2:4). В третьем периоде в единоборстве у борта защитник Бренден Диллон нанес Капризову два удара клюшкой в поясницу. В результате Капризов не доиграл матч.

По данным журналиста The Athletic Майкла Руссо, восстановление российского нападающего займет одну-две недели.

На счету Капризова 34 (13+21) очка в 34 матчах текущего регулярного сезона НХЛ.

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4 комментария
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За такое надо дисквал матчей на 10 давать и штраф сверху. Потеря Капризова это потеря не только Миннесоты, но и всей лиги.
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Не первый раз Капризову спину клюшками бьют. Лига бездействует
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Кириллу конечно же быстрейшего выздоровления, а за такие удары, надо наказывать! Наказывать в следующей игре.
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Что значит удар клюшкой? Это бокс или фехтование какое-то? Виновный должен быть наказан
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