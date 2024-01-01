Стэйос назначен генеральным менеджером и президентом по хоккейным операциям «Оттавы»

Теги Оттава НХЛ Стив Стэйос Хоккей

Стив Стэйос – генеральный менеджер и президент по хоккейным операциям «Оттавы».

Канадский клуб сообщил об изменениях в спортивном блоке команды.

Стив Стэйос назначен генеральным менеджером и президентом по хоккейным операциям клуба.

Дэйв Пулен стал старшим вице-президентом по хоккейным операциям «Сенаторс».

Райан Боунесс назначен на должность ассистента генерального менеджера.

«Оттава» находится на 16-м месте в таблице Восточной конференции.

1 комментарий
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помню Стейоса по комментариям Скворцова в моменте с победной шайбой Кови в Квебеке-2008)
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