Стэйос назначен генеральным менеджером и президентом по хоккейным операциям «Оттавы»
Стив Стэйос – генеральный менеджер и президент по хоккейным операциям «Оттавы».
Канадский клуб сообщил об изменениях в спортивном блоке команды.
Стив Стэйос назначен генеральным менеджером и президентом по хоккейным операциям клуба.
Дэйв Пулен стал старшим вице-президентом по хоккейным операциям «Сенаторс».
Райан Боунесс назначен на должность ассистента генерального менеджера.
«Оттава» находится на 16-м месте в таблице Восточной конференции.