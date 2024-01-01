Владислав Третьяк: «В Великом Новгороде мало катков. Губернатор говорит: «Вы приехали, построим один каток». 12 лет назад я прилетал в Екатеринбург. Сразу дан толчок: 12 катков построили!»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о строительстве хоккейных катков в России.

– Вы готовы пойти на новый срок как президент ФХР?

– Выборы у нас только в 2026 году. Время еще есть, и пока рано делать такие заявления, пойду я или нет. Сначала эти два сезона отработаем, чтобы побольше турниров провести.

Но вообще, я в этом году всю Россию объездил. Вот лечу в Башкирию, потом в Ульяновск. Затем - Сахалин, Дальний Восток…

Раньше я иногда за границу ездил, мы в Евротурах участвовали со шведами, финнами, чехами. А я работал в Международной федерации хоккея (ИИХФ). Часто летал в Канаду на разные мероприятия.

Сегодня я никуда за границу не езжу. Но, может, это и хорошо. Значит, еще больше внимания уделяю России. Сам приезжаю на все Кубки Третьяка. И не то что я пиарюсь. Мне это вообще не нужно.

Но вот я приехал в Великий Новгород. Там губернатор хорошо относится к спорту, но у них мало катков. Он мне говорит: «Вот вы приехали, и мы обязательно еще один каток построим».

Помню, 12 лет назад я прилетал в Екатеринбург. Сразу же был дан толчок: 12 катков там построили с тех пор!

И вот такой эффект бывает часто, когда я куда-то приезжаю. Зачем это нужно? Чтобы привлечь внимание. Чтобы губернатор заинтересовался и в городе появился бы еще один каток. Это для меня важно, это моя жизнь.

Я стараюсь профессионально выполнять свою работу. Как депутат Госдумы делаю очень многое для Ульяновска. Так и в хоккее стараюсь. Не все получается, конечно.

Но все равно я езжу везде, открываю катки. Вот теперь отправлюсь в Уфу, оттуда – еще два часа на вертолете. Или вот во Владикавказе строят дворец – зовут, чтобы я прилетел.

А когда я приезжаю, то в городе сразу праздник, приходят болельщики, губернатор.

И очень важно, чтобы власть помогла создать все условия для детей. Пусть занимаются хоккеем, создают новые команды. Это очень важно, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Котков
+81
0
+81
Я, конечно, прошу прощения, ибо не шарю, но всё же. Мастерство хоккеистов как-то коррелирует с количеством катков? И на чьи деньги в моём городе будут строить этот каток? Губернатор каким образом к этому относится? Есть же мэр города. В общем, вопросов много и непонятно, как посещение Третьяка меняет наличие мест для хоккейных тренировок?
+34
-1
+33
Ответ Вячеслав Свитюк
Владислав Котков
Откатков
+33
0
+33
Да подавись ты, Славик, своими катками.
+16
-2
+14
Ответ Вячеслав Свитюк
Владислав Котков
Владислав Толчок-Котков
+10
0
+10
В Екатеринбурге после того визита так и продолжают строить катки.
+9
0
+9
может у него погоняло "Каток"?!
+8
0
+8
Может они (все нынешние старые чиновники) все умерли и за них все это говорит какая-то нейросеть, зачем-то обученная и на новостях ИА Панорама
+6
0
+6
Ответ music35930
Шепелявый начал праздновать… ОИ в 2022 в Китае показал уровень российского хоккея по сравнению с вторыми составами европейских стран и 3-ми американских.
А у России был первый состав? Я бы сказал что даже не второй. Даже без нхловцев можно было собрать лучше. Намного лучше
+6
-1
+5
Вспоминается Самара (не соврать 2010-2012 гг). ЦСК ВВС, местный ХК клуб влачит жалкое существование, денег не видели по 6 месяцев, ДС 1965 года постройки. Приехал "катковый пиарщик" взмахнул руками, сказал, что все вопросы к губернатору, поныл и уехал смотреть игру тольятинской Лады. Но вот, где ленточку разрезать на открытие - этот первый.
+5
0
+5
как минимум два фейковых катка в екб я знаю. якобы построенных. один просто был до этого, а второго просто нет.
+5
0
+5
Шëл 2050 год. В России застроили катками даже Южный федеральный округ. Третьяк: нам нужно ещё больше катков, чтобы от одного катка до другого можно было добираться не снимая коньков, пересекая другие катки
+5
0
+5
какой толчок ты дал? сортир что ли? Ты лучше деньги на катки эти самые дай, а не языком чеши.
+4
0
+4
Не понимаю где все эти катки про которые он рассказывает.... Или это все платное барахло?
+3
0
+3
Стоит Третьяку приехать, сразу начинается строительство катков. Оказывается вопрос не в средствах. Тогда супер😊😊😊 Приезжай вУхту, Саранск, Воркуту, Брянск, Старый Оскол. Уверен, через полгода появятся новые катки, даже волшебной палочки не понадобится 😊😊😊 Пожалуй в идиотизме только с Ротенбергом можешь конкурировать.
+4
-1
+3
Ответ teto
В Екатеринбурге после того визита так и продолжают строить катки.
строят-построят, выстроить не могут.
+2
0
+2
Человек-каток
+2
0
+2
Владик ну и чушпан...
+2
0
+2
Ну вывод очевиден, надо по всем городам тогда проехать, чтобы катки строили
+2
0
+2
Ответ ПП ПП
А можно уточнить? Должность свою он с какого года занимает? И какая должность у него была в 2010 - 2012г. Не ну это я из любви к деталям. Без них воспоминания не так впечатляют.
Так Википедия в помощь, там все написано. И еще деталька: зачем он приезжает? просто так или кубок какой-то бывает (ну как бы намекаю)? Зачем садится/пиарится за стол для решения проблемы, которую не может/не умеет решать?
+2
0
+2
Толчок.
+2
0
+2
летает третьяк по стране, тут махнет рукавом левым - арена появляется. тут махнет правым - 12 катков. а как в голову намахнет, так и победа на олимпиаде видится. умеет третьяк намахивать! тьфу.
+2
0
+2
Третьяк и Фетисов придворные шуты в театре трахтанберга
+1
0
+1
Шепелявый начал праздновать… ОИ в 2022 в Китае показал уровень российского хоккея по сравнению с вторыми составами европейских стран и 3-ми американских.
+3
-2
+1
У людей нет денег на дорогую хоккейную форму и коньки с клюшками!!! Почему он не купть, например, все это для детских команд вместе со строительством катков??? Нет денег допоачивать тренерам!!! Может в думе поднимут вопрос о повышении зп тренерам, о бесплатной хоккейной форме малоимущим хотя бы???? Сколько лет можно твердить только про катки???!!! Смешно и грустно!!!
+1
0
+1
Он реально издевается же, да.
+2
-1
+1
Ответ grek087
Коррелирует с катками количество занимающихся. Того что есть сейчас не хватает, пусть и говорят что жутко дорого заниматься хоккеем, но всё что есть максимально загружено. Соответсвенно школы, академии, секции не могут дать предложение на этот спрос из-за ограниченности материальной базы. Кадры есть. Есть очень хорошие специалисты. Есть идиоты конечно. Не хватает льда. Третьяк популист, но даже то малое что он делает это уже прогресс. Тем более сейчас. Каток во Владикавказе это отлично, южный регион вообще далек от этого, нужно прививать. Физически там хорошие ребята с хорошим потенциалом.
А нужны ли, например, Ебургу 12 катков, вместо 12 бассейнов? У нас бюджет не безграничен, если нашли деньги на хоккей, значит взяли с других видов, возможно, более нужных для массового спорта и здоровья.
Потребность и строительство конкретных объектов должно регулироваться общественными нуждами, а не громкими именами приезжающих депутатов.

Вот если бы ФХР финансировал бы сам - другое дело.
+1
0
+1
Какой еще толчок, ты своего хозяина не слушаешь? Нужен исключительно прорыв, недорабатываешь.
+1
0
+1
Интересно, а что в марте начнется?🙈
0
0
0
Но вот я приехал в Великий Новгород. Там губернатор хорошо относится к спорту, но у них мало катков...

Третьяк, по привычке, лукавит: в В.Новгороде не "мало катков", а один (один) каток на всю область.
Напрашивается резонный вопрос: 700(семьсот) катков в стране, которыми он хвастается постоянно, существуют в натуре или это "мёртвые души"?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий