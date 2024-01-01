Владислав Третьяк: «В Великом Новгороде мало катков. Губернатор говорит: «Вы приехали, построим один каток». 12 лет назад я прилетал в Екатеринбург. Сразу дан толчок: 12 катков построили!»

Владислав Третьяк рассказал о строительстве хоккейных катков в России.

– Вы готовы пойти на новый срок как президент ФХР?

– Выборы у нас только в 2026 году. Время еще есть, и пока рано делать такие заявления, пойду я или нет. Сначала эти два сезона отработаем, чтобы побольше турниров провести.

Но вообще, я в этом году всю Россию объездил. Вот лечу в Башкирию, потом в Ульяновск. Затем - Сахалин, Дальний Восток…

Раньше я иногда за границу ездил, мы в Евротурах участвовали со шведами, финнами, чехами. А я работал в Международной федерации хоккея (ИИХФ). Часто летал в Канаду на разные мероприятия.

Сегодня я никуда за границу не езжу. Но, может, это и хорошо. Значит, еще больше внимания уделяю России. Сам приезжаю на все Кубки Третьяка. И не то что я пиарюсь. Мне это вообще не нужно.

Но вот я приехал в Великий Новгород. Там губернатор хорошо относится к спорту, но у них мало катков. Он мне говорит: «Вот вы приехали, и мы обязательно еще один каток построим».

Помню, 12 лет назад я прилетал в Екатеринбург. Сразу же был дан толчок: 12 катков там построили с тех пор!

И вот такой эффект бывает часто, когда я куда-то приезжаю. Зачем это нужно? Чтобы привлечь внимание. Чтобы губернатор заинтересовался и в городе появился бы еще один каток. Это для меня важно, это моя жизнь.

Я стараюсь профессионально выполнять свою работу. Как депутат Госдумы делаю очень многое для Ульяновска. Так и в хоккее стараюсь. Не все получается, конечно.

Но все равно я езжу везде, открываю катки. Вот теперь отправлюсь в Уфу, оттуда – еще два часа на вертолете. Или вот во Владикавказе строят дворец – зовут, чтобы я прилетел.

А когда я приезжаю, то в городе сразу праздник, приходят болельщики, губернатор.

И очень важно, чтобы власть помогла создать все условия для детей. Пусть занимаются хоккеем, создают новые команды. Это очень важно, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.