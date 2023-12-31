«Малкин – один из величайших. Сейчас он отлично играет и забивает важные для «Питтсбурга» голы». Генцел о партнере
Нападающий «Питтсбурга» Джейк Генцел высоко оценил уровень Евгения Малкина.
Российский форвард отметился голом и результативным пасом в матче НХЛ против «Сент-Луиса» (4:2).
«Сейчас он отлично играет. Он особенный игрок, один из величайших в истории.
Наблюдать за ним сейчас просто здорово. Он сейчас забивает очень важные для нас голы. Надеюсь, так будет и дальше», – заявил Генцел.
Малкин набрал 1+1 с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой матча. У него 31 очко в 34 играх