Аскаров о первой победе в НХЛ: «Это потрясающе, безумие. Я сейчас даже не могу говорить»
Ярослав Аскаров поделился эмоциями от первой победы в НХЛ.
21-летний вратарь «Нэшвилла» был признан первой звездой матча против «Вашингтона» (3:2 Б). Россиянин отразил 27 бросков из 29 в основное и дополнительное время. В серии буллитов он не пропустил ни разу.
«Это потрясающе. Ощущения после победы – лучшие. Это безумие.
Я сейчас даже не могу говорить, мне нужно больше времени, чтобы это обдумать», – сказал после игры Аскаров.
Предновогодние чудеса: Овечкин забросил «Нэшвиллу» две (одну отменили), а у Аскарова – первая победа в карьере!