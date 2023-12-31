Аскаров о первой победе в НХЛ: «Это потрясающе, безумие. Я сейчас даже не могу говорить»

Теги Вашингтон Нэшвилл НХЛ Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров поделился эмоциями от первой победы в НХЛ.

21-летний вратарь «Нэшвилла» был признан первой звездой матча против «Вашингтона» (3:2 Б). Россиянин отразил 27 бросков из 29 в основное и дополнительное время. В серии буллитов он не пропустил ни разу.

«Это потрясающе. Ощущения после победы – лучшие. Это безумие.

Я сейчас даже не могу говорить, мне нужно больше времени, чтобы это обдумать», – сказал после игры Аскаров.

Предновогодние чудеса: Овечкин забросил «Нэшвиллу» две (одну отменили), а у Аскарова – первая победа в карьере!

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1 комментарий
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Отстоял Аскаров,прилично, непонятно только куда выкатился при первом голе Ови. Тем не менее, победу одержали все-таки полосатые.
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