Аскаров провел 2-й матч в НХЛ. Вратарь «Нэшвилла» вышел на 3-й период в игре с «Каролиной» и отразил все 6 бросков

Ярослав Аскаров провел 2-й матч в НХЛ.

Вратарь « » вышел на замену в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (2:5).

21-летний россиянин заменил Юусе Сароса, отразившего 14 бросков из 19, после двух периодов. В третьей 20-минутке он отразил все 6 бросков по своим воротам.

В этом сезоне провел в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей и одержал 8 побед. Процент отраженных бросков – 90,8%, коэффициент надежности – 2.45.

В прошлом сезоне Ярослав дебютировал в НХЛ, проведя полный матч против «Монреаля» (3:4).