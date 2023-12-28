Аскаров провел 2-й матч в НХЛ. Вратарь «Нэшвилла» вышел на 3-й период в игре с «Каролиной» и отразил все 6 бросков

Теги Каролина Нэшвилл НХЛ Ярослав Аскаров Хоккей

Ярослав Аскаров провел 2-й матч в НХЛ.

Вратарь «Нэшвилла» вышел на замену в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:5). 

21-летний россиянин заменил Юусе Сароса, отразившего 14 бросков из 19, после двух периодов. В третьей 20-минутке он отразил все 6 бросков по своим воротам. 

В этом сезоне Аскаров провел в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей и одержал 8 побед. Процент отраженных бросков – 90,8%, коэффициент надежности – 2.45.

В прошлом сезоне Ярослав дебютировал в НХЛ, проведя полный матч против «Монреаля» (3:4). 

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