Аскаров провел 2-й матч в НХЛ. Вратарь «Нэшвилла» вышел на 3-й период в игре с «Каролиной» и отразил все 6 бросков
Ярослав Аскаров провел 2-й матч в НХЛ.
Вратарь «Нэшвилла» вышел на замену в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:5).
21-летний россиянин заменил Юусе Сароса, отразившего 14 бросков из 19, после двух периодов. В третьей 20-минутке он отразил все 6 бросков по своим воротам.
В этом сезоне Аскаров провел в АХЛ за «Милуоки» 15 матчей и одержал 8 побед. Процент отраженных бросков – 90,8%, коэффициент надежности – 2.45.
В прошлом сезоне Ярослав дебютировал в НХЛ, проведя полный матч против «Монреаля» (3:4).