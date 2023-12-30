Сергей Федоров: «ЦСКА нужна свежая кровь после двух подряд Кубков Гагарина. Психология – большое поле, а техника – комбайн на этом поле»
Сергей Федоров поделился мыслями после победы над «Северсталью».
ЦСКА выиграл со счетом 3:1, прервав серию из пяти поражений подряд.
– Долгожданная, важная победа. Поздравляю команду и болельщиков! Рад за ребят. Они нашли пути к победе.
Все хорошее из этого года возьмем с собой. Все не очень хорошее оставим в этом году.
– Почему не удавалось побеждать в прошлых матчах, несмотря на то что игра с вашей стороны не сильно отличалась?
– Технически мы смотрелись неплохо, но психология и техника – разные вещи. Психология – большое поле, а техника – комбайн на этом поле. Мы ближе к психологии.
После двух подряд Кубков Гагарина нам нужна свежая кровь, она есть, но не в том количестве, которое необходимо для хорошего старта.
Я верю в нашу хоккейную семью, работы предстоит много, начнем с этой победы.
– В третьем периоде у ворот ЦСКА возникали опасные моменты. Как оцените игру команды?
– «Северсталь» создавала опасные моменты и в первых двух периодах.
Мы помогали в некоторых случаях создавать опасные моменты у своих ворот. Прекрасно понимаем технические и тактические ошибки.
Но вернусь к психологии, есть давление, никому не хочется находиться внизу турнирной таблицы.
Под давлением действовать с шайбой нужно проще. Но мы видели огромное желание, тот ЦСКА, который может свернуть горы, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.