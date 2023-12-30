Сергей Федоров: «ЦСКА нужна свежая кровь после двух подряд Кубков Гагарина. Психология – большое поле, а техника – комбайн на этом поле»

Сергей Федоров поделился мыслями после победы над «Северсталью».

ЦСКА выиграл со счетом 3:1, прервав серию из пяти поражений подряд.

– Долгожданная, важная победа. Поздравляю команду и болельщиков! Рад за ребят. Они нашли пути к победе.

Все хорошее из этого года возьмем с собой. Все не очень хорошее оставим в этом году.

– Почему не удавалось побеждать в прошлых матчах, несмотря на то что игра с вашей стороны не сильно отличалась?

– Технически мы смотрелись неплохо, но психология и техника – разные вещи. Психология – большое поле, а техника – комбайн на этом поле. Мы ближе к психологии.

После двух подряд Кубков Гагарина нам нужна свежая кровь, она есть, но не в том количестве, которое необходимо для хорошего старта.

Я верю в нашу хоккейную семью, работы предстоит много, начнем с этой победы.

– В третьем периоде у ворот ЦСКА возникали опасные моменты. Как оцените игру команды?

– « » создавала опасные моменты и в первых двух периодах.

Мы помогали в некоторых случаях создавать опасные моменты у своих ворот. Прекрасно понимаем технические и тактические ошибки.

Но вернусь к психологии, есть давление, никому не хочется находиться внизу турнирной таблицы.

Под давлением действовать с шайбой нужно проще. Но мы видели огромное желание, тот ЦСКА, который может свернуть горы, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.