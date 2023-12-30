Вратарь «Аризоны» Ингрэм сыграл на ноль с «Анахаймом», отразив 28 бросков. Он делит лидерство по шатаутам в сезоне с Джерри – у обоих по 4

Вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм сыграл на ноль с «Анахаймом», отразив 28 бросков.

26-летний канадец не пропустил ни одной шайбы в игре регулярного чемпионата с «Дакс» (2:0).

Шатаут стал для него 4-м в текущем сезоне. Ингрэм делит лидерство по их числу с из «Питтсбурга».

В 22 матчах отражает 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,49.