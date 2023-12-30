Вратарь «Аризоны» Ингрэм сыграл на ноль с «Анахаймом», отразив 28 бросков. Он делит лидерство по шатаутам в сезоне с Джерри – у обоих по 4

Теги рейтинги Анахайм Аризона НХЛ Тристан Джерри Коннор Ингрэм Хоккей

Вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм сыграл на ноль с «Анахаймом», отразив 28 бросков.

26-летний канадец не пропустил ни одной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (2:0). 

Шатаут стал для него 4-м в текущем сезоне. Ингрэм делит лидерство по их числу с Тристаном Джерри из «Питтсбурга». 

В 22 матчах Коннор отражает 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,49. 

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3 комментария
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Учитывая, что у сменщика 90.2% отраженных бросков, а у Ингрэма 91.9%, показывает очень уверенную и стабильную работу в раме. И он является одним из главных кирпичиков команды почему койоты идут в зоне ПО. Молодец!👍👏
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И причём за зарплату в три раза меньшую, чем у Джарри.
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