Ингрэм сыграл на ноль с «Сан-Хосе», отразив 21 бросок. Вратарь «Аризоны» делит лидерство по шатаутам в сезоне с Джерри и Демко – у всех по 3

Вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм сыграл на ноль с «Сан-Хосе», отразив 21 бросок.

«Койотис» обыграли «Шаркс» (1:0) в регулярном чемпионате .

26-летний канадец прервал серию из 3 поражений подряд и был признан первой звездой встречи.

Шатаут стал для него 3-м в текущем сезоне (19 матчей, 12 побед, 92,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,41).

делит лидерство по числу игр на ноль в сезоне с (« ») и («Ванкувер») – у всех по 3.