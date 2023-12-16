Ингрэм сыграл на ноль с «Сан-Хосе», отразив 21 бросок. Вратарь «Аризоны» делит лидерство по шатаутам в сезоне с Джерри и Демко – у всех по 3

Теги рейтинги Питтсбург Сан-Хосе Аризона НХЛ Тэтчер Демко Тристан Джерри Коннор Ингрэм Хоккей

Вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм сыграл на ноль с «Сан-Хосе», отразив 21 бросок.

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26-летний канадец прервал серию из 3 поражений подряд и был признан первой звездой встречи. 

Шатаут стал для него 3-м в текущем сезоне (19 матчей, 12 побед, 92,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,41). 

Ингрэм делит лидерство по числу игр на ноль в сезоне с Тристаном ДжерриПиттсбург») и Тэтчером Демко («Ванкувер») – у всех по 3. 

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