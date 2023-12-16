Ингрэм сыграл на ноль с «Сан-Хосе», отразив 21 бросок. Вратарь «Аризоны» делит лидерство по шатаутам в сезоне с Джерри и Демко – у всех по 3
Вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм сыграл на ноль с «Сан-Хосе», отразив 21 бросок.
«Койотис» обыграли «Шаркс» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
26-летний канадец прервал серию из 3 поражений подряд и был признан первой звездой встречи.
Шатаут стал для него 3-м в текущем сезоне (19 матчей, 12 побед, 92,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,41).
Ингрэм делит лидерство по числу игр на ноль в сезоне с Тристаном Джерри («Питтсбург») и Тэтчером Демко («Ванкувер») – у всех по 3.