Бобровский отразил 31 из 34 бросков «Рейнджерс» и одержал 17-ю победу в сезоне. Он делит 2-е место в НХЛ по их числу
Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков «Рейнджерс» и одержал 3-ю победу подряд.
«Флорида» обыграла клуб из Нью-Йорка (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В активе 35-летнего россиянина стало 377 побед в 669 матчах за карьеру в лиге в рамках регулярок.
Бобровский занимает 18-е место среди всех вратарей в истории НХЛ по числу выигранных матчей.
Сегодня он приблизился к Джонатану Куику (17-е место, 384 победы в 766 матчах), защищавшему ворота «Рейнджерс».
В текущем сезоне Сергей (17 побед в 27 играх, 91,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,50) делит 2-е место по числу выигранных матчей с Тэтчером Демко из «Ванкувера». Впереди только Александр Георгиев из «Колорадо» (18).