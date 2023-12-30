Бобровский отразил 31 из 34 бросков «Рейнджерс» и одержал 17-ю победу в сезоне. Он делит 2-е место в НХЛ по их числу

Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков «Рейнджерс» и одержал 3-ю победу подряд.

« » обыграла клуб из Нью-Йорка (4:3) в матче регулярного чемпионата .

В активе 35-летнего россиянина стало 377 побед в 669 матчах за карьеру в лиге в рамках регулярок.

занимает 18-е место среди всех вратарей в истории НХЛ по числу выигранных матчей.

Сегодня он приблизился к Джонатану Куику (17-е место, 384 победы в 766 матчах), защищавшему ворота « ».

В текущем сезоне Сергей (17 побед в 27 играх, 91,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,50) делит 2-е место по числу выигранных матчей с Тэтчером Демко из «Ванкувера». Впереди только Александр Георгиев из «Колорадо» (18).