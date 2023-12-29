Журналист Джонстон о возможном обмене Овечкина: «Это имело бы смысл для «Колорадо», «Вегаса», «Далласа» и, может, «Бостона»

Теги Бостон Вашингтон Колорадо Даллас Александр Овечкин НХЛ Вегас Крис Джонстон Хоккей

Журналист Крис Джонстон поразмышлял о возможном обмене Александра Овечкина.

«Это гипотетический сценарий, который меня интересует только потому, что у меня праздничное настроение.

Думаю, что «Вашингтон» ни при каких обстоятельствах не попытается обменять Овечкина. Они делают все возможное, чтобы оставаться максимально конкурентоспособными, пока Алекс пытается побить рекорд Уэйна Гретцки.

Однако в альтернативной вселенной, где обмен мог бы произойти, я думаю, что единственные команды, для которых это имело бы смысл, – это претенденты на Кубок Стэнли, стремящиеся обновить свои топ-6 нападения и/или улучшить свою игру в большинстве: «Колорадо», «Вегас», «Даллас», может быть, «Бостон».

Что касается того, что «Вашингтон» может получить взамен, я думаю, прибыль будет не такой уж и большой, учитывая 20,5 млн в реальных долларах, которые Овечкин все еще должен получить за оставшийся срок действия контракта.

Вспомните, что Патрик Кэйн, у которого истекал контракт, принес «Чикаго» драфт-пик только второго и четвертого раундов в прошлогодний дедлайн», – написал Крис Джонстон.

9 комментариев
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Если бы Овечкин перешёл в Бостон - порвалось бы вообще у всего сайта. Только этого не будет. Может даже жаль пхах.
Почему грек ещё не раздал волчих билетов Маклелану, Карбюратору и 3/4 состава Вашингтона особенно не умеющего пасовать Строума? Главный рекорд лиги под угрозой, а он улыбается на арене изредка и только
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Ответ Vince Nail
В Канаде марьиванна легальна, так что Крис мог и закинуться, прежде чем бредоносить.
У него праздничное настроение - неделю уже не просыхает.
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Ответ Stan Giroux
Как будто там где она нелегальна, сложно ее достать кому нужно 😁 Я сам не употребляю, но друзья рассказывали 👆
Джонстон, к слову, не про хоккей вообще. Околохоккейные слухи. И вообще весь этот Спортснет, откуда он вышел (сейчас пишет на Атлетикс), в подавляющем большинстве околохоккейный. За две декады только Биекса стал светлым пятном в этой тусовке. Тут они проигрывают TSN в одну калитку.
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Не очень конечно понятно, причем здесь контендеры и Овечкин. При всем уважении, плей-офф он в нынешнем состоянии просто не потянет
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Вкратце ... К чему публиковать эту бредятину ?
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Да Овечкин в большинстве Колорадо это была бы бомба , реализация за 50%.
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Ответ Stan Giroux
Не очень конечно понятно, причем здесь контендеры и Овечкин. При всем уважении, плей-офф он в нынешнем состоянии просто не потянет
В Канаде марьиванна легальна, так что Крис мог и закинуться, прежде чем бредоносить.
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Ответ Vince Nail
В Канаде марьиванна легальна, так что Крис мог и закинуться, прежде чем бредоносить.
Как будто там где она нелегальна, сложно ее достать кому нужно 😁 Я сам не употребляю, но друзья рассказывали 👆
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Ответ Direct free kick
Если бы Овечкин перешёл в Бостон - порвалось бы вообще у всего сайта. Только этого не будет. Может даже жаль пхах. Почему грек ещё не раздал волчих билетов Маклелану, Карбюратору и 3/4 состава Вашингтона особенно не умеющего пасовать Строума? Главный рекорд лиги под угрозой, а он улыбается на арене изредка и только
Если в Бостон Овечкин перейдёт то Бостону будет ещё хуже в атаке... Да и Колорадо, Вегасу он абсолютно не нужен
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