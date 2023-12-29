Журналист Джонстон о возможном обмене Овечкина: «Это имело бы смысл для «Колорадо», «Вегаса», «Далласа» и, может, «Бостона»
Журналист Крис Джонстон поразмышлял о возможном обмене Александра Овечкина.
«Это гипотетический сценарий, который меня интересует только потому, что у меня праздничное настроение.
Думаю, что «Вашингтон» ни при каких обстоятельствах не попытается обменять Овечкина. Они делают все возможное, чтобы оставаться максимально конкурентоспособными, пока Алекс пытается побить рекорд Уэйна Гретцки.
Однако в альтернативной вселенной, где обмен мог бы произойти, я думаю, что единственные команды, для которых это имело бы смысл, – это претенденты на Кубок Стэнли, стремящиеся обновить свои топ-6 нападения и/или улучшить свою игру в большинстве: «Колорадо», «Вегас», «Даллас», может быть, «Бостон».
Что касается того, что «Вашингтон» может получить взамен, я думаю, прибыль будет не такой уж и большой, учитывая 20,5 млн в реальных долларах, которые Овечкин все еще должен получить за оставшийся срок действия контракта.
Вспомните, что Патрик Кэйн, у которого истекал контракт, принес «Чикаго» драфт-пик только второго и четвертого раундов в прошлогодний дедлайн», – написал Крис Джонстон.
Почему грек ещё не раздал волчих билетов Маклелану, Карбюратору и 3/4 состава Вашингтона особенно не умеющего пасовать Строума? Главный рекорд лиги под угрозой, а он улыбается на арене изредка и только