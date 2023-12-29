Евгений Малкин: «Федоров – лучший российский хоккеист всех времен. «Детройт» 90-х доминировал русской пятеркой»

Теги Питтсбург Детройт Евгений Малкин Сергей Федоров НХЛ Хоккей

Евгений Малкин назвал Сергея Федорова лучшим российским хоккеистом всех времен.

Нападающий «Пингвинс» вышел на второе место среди россиян по числу голов в НХЛ, обогнав Сергея Федорова (484 против 483).

Евгений Малкин порассуждал о возможности добраться до отметки в 500 голов.

«Это действительно важно для меня. Я знаю, что это просто цифры, но хочу сказать, что я все еще могу забивать. Для меня это очень важно. 500 – это отличное число.

Федоров действительно хороший хоккеист, очень умный. Хорошо выглядел, в белых кроссовках Nike. Всем нравился. Он отличный игрок. За ним было интересно наблюдать.

Мы знаем «Детройт» 90-х, они были лучшей командой. Они доминировали. Они доминировали русской пятеркой.

Хочу сказать, что, на мой взгляд, он лучший российский игрок всех времен», – сказал форвард.

20 комментариев
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Малкин в свои лучшие года, тоже был одним из лучших игроков в НХЛ.
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+14
надо отдать жене должное потому что федя-уникум его скотти даже в обороне с пользой использовал,,
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То что лучший универсал, не только российский, а вообщев истории нхл, это да. А вот насчет лучшего игрока в истории, вряд ли
+5
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+5
Ответ Splin
Доминировали на стыке 90х и 2000х, но точно не в 90х
Федоров получил Харт в 94, это точно не стык с нулевыми, русская 5 распалась в 97, тоже далековато от стыка
+5
0
+5
Ответ Splin
То что лучший универсал, не только российский, а вообщев истории нхл, это да. А вот насчет лучшего игрока в истории, вряд ли
самый сбалансированный наверное: мощь, катание, бросок, интеллект, универсализм...в 90-ые только Форсберг мог с ним сравниться: Лемье много пропускал, Грецки уже старел, Линдросу не хватало интеллекта
+4
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+4
Ответ tafgaf
Малкин в свои лучшие года, тоже был одним из лучших игроков в НХЛ.
Праймовый Малкин абсолютно лучший. Но таковым он был только 2-3 сезона. увы
+7
-4
+3
Достойно.
+1
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+1
Павел Дацюк - Фёдор Двинятин от мира хоккея.
+1
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+1
Ответ Einfach Safari
самый сбалансированный наверное: мощь, катание, бросок, интеллект, универсализм...в 90-ые только Форсберг мог с ним сравниться: Лемье много пропускал, Грецки уже старел, Линдросу не хватало интеллекта
Линдрос ду🤣ень, смотрящий всегда в лед.
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Ответ AlexZhano__
Павел Дацюк - Фёдор Двинятин от мира хоккея.
А Равшан Аскеров - Шон Эйвери от мира Что где когда
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Ответ Einfach Safari
самый сбалансированный наверное: мощь, катание, бросок, интеллект, универсализм...в 90-ые только Форсберг мог с ним сравниться: Лемье много пропускал, Грецки уже старел, Линдросу не хватало интеллекта
Хорошо старел..160 очк, 130, 120, в да и в под конец карьеры больше очка за игру. в ПО, в 36 лет 10+10
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Ответ Einfach Safari
самый сбалансированный наверное: мощь, катание, бросок, интеллект, универсализм...в 90-ые только Форсберг мог с ним сравниться: Лемье много пропускал, Грецки уже старел, Линдросу не хватало интеллекта
Хм, Сакик?
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Ответ Valentin Efimenko
Праймовый Малкин абсолютно лучший. Но таковым он был только 2-3 сезона. увы
Так можно и про Буре сказать. Абсолютно лучший игрок лиги несколько сезонов. Считай в одиночку дотащил Ванкувер до финала с Рейнджерами.
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Ответ Valentin Efimenko
Сейчас овцелюбы могут обидеться.
а что обижаться убери у него и линдроса физику и куку интеллекта 0,,,
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Федоров доминировал как никто другой из наших в НХЛ, казалось ему все легко дается
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Самое интересное, что именно как пятерка одновременно на льду они не так что бы часто появлялись. Скорее в качестве PR-хода звучит красиво.
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Кастеров губу раскатал....
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