Евгений Малкин: «Федоров – лучший российский хоккеист всех времен. «Детройт» 90-х доминировал русской пятеркой»

Евгений Малкин назвал Сергея Федорова лучшим российским хоккеистом всех времен.

Нападающий «Пингвинс» вышел на второе место среди россиян по числу голов в , обогнав (484 против 483).

порассуждал о возможности добраться до отметки в 500 голов.

«Это действительно важно для меня. Я знаю, что это просто цифры, но хочу сказать, что я все еще могу забивать. Для меня это очень важно. 500 – это отличное число.

Федоров действительно хороший хоккеист, очень умный. Хорошо выглядел, в белых кроссовках Nike. Всем нравился. Он отличный игрок. За ним было интересно наблюдать.

Мы знаем « » 90-х, они были лучшей командой. Они доминировали. Они доминировали русской пятеркой.

Хочу сказать, что, на мой взгляд, он лучший российский игрок всех времен», – сказал форвард.