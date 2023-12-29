Павел Зубов об «Ак Барсе»: «С таким составом играют в осторожный хоккей – многое заточено на оборону. Когда Билялетдинов пришел, команда так не играла, но видно, что все вернулось»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Павел Зубов ВХЛ Молот Хоккей

Павел Зубов считает, что многое в игре «Ак Барса» заточено на оборону.

– Что происходит с вашим бывшим клубом – «Ак Барсом»? Команда в кризисе, начиная с ноября.

– Команда шла уверенно, но потом забуксовала.

Надо смотреть, что происходит внутри. Со стороны кажется, что стали с таким составом играть в осторожный хоккей.

Поэтому много матчей по нулям, по одной-двум заброшенным шайбам. Очень многое заточено на оборону. Такая философия главного тренера (Зинэтулы Билялетдинова).

В прошлом году, когда он пришел, команда не играла в такой хоккей – видимо, на свежем фоне.

Все было сбалансировано, и казалось, что тренер поменял модель игры. Но в этом сезоне видно, что все вернулось.

– Вы верите в кубковые перспективы «Ак Барса»?

– Конечно, с таким составом других перспектив быть не может.

Посмотрим, как команда разберется с этой ситуацией, – сказал главный тренер «Молота» Павел Зубов, который ранее входил в тренерский штаб «Ак Барса».

2 комментария
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Командной целостности нет- каждый сам по себе , а тренер сам по себе!
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Ответ Огюст
Командной целостности нет- каждый сам по себе , а тренер сам по себе!
Так это прекрасно, одной кабинетной командой меньше!
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