Павел Зубов об «Ак Барсе»: «С таким составом играют в осторожный хоккей – многое заточено на оборону. Когда Билялетдинов пришел, команда так не играла, но видно, что все вернулось»
Павел Зубов считает, что многое в игре «Ак Барса» заточено на оборону.
– Что происходит с вашим бывшим клубом – «Ак Барсом»? Команда в кризисе, начиная с ноября.
– Команда шла уверенно, но потом забуксовала.
Надо смотреть, что происходит внутри. Со стороны кажется, что стали с таким составом играть в осторожный хоккей.
Поэтому много матчей по нулям, по одной-двум заброшенным шайбам. Очень многое заточено на оборону. Такая философия главного тренера (Зинэтулы Билялетдинова).
В прошлом году, когда он пришел, команда не играла в такой хоккей – видимо, на свежем фоне.
Все было сбалансировано, и казалось, что тренер поменял модель игры. Но в этом сезоне видно, что все вернулось.
– Вы верите в кубковые перспективы «Ак Барса»?
– Конечно, с таким составом других перспектив быть не может.
Посмотрим, как команда разберется с этой ситуацией, – сказал главный тренер «Молота» Павел Зубов, который ранее входил в тренерский штаб «Ак Барса».