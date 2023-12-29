Павел Зубов об «Ак Барсе»: «С таким составом играют в осторожный хоккей – многое заточено на оборону. Когда Билялетдинов пришел, команда так не играла, но видно, что все вернулось»

Павел Зубов считает, что многое в игре «Ак Барса» заточено на оборону.

– Что происходит с вашим бывшим клубом – « »? Команда в кризисе, начиная с ноября.

– Команда шла уверенно, но потом забуксовала.

Надо смотреть, что происходит внутри. Со стороны кажется, что стали с таким составом играть в осторожный хоккей.

Поэтому много матчей по нулям, по одной-двум заброшенным шайбам. Очень многое заточено на оборону. Такая философия главного тренера ( ).

В прошлом году, когда он пришел, команда не играла в такой хоккей – видимо, на свежем фоне.

Все было сбалансировано, и казалось, что тренер поменял модель игры. Но в этом сезоне видно, что все вернулось.

– Вы верите в кубковые перспективы «Ак Барса»?

– Конечно, с таким составом других перспектив быть не может.

Посмотрим, как команда разберется с этой ситуацией, – сказал главный тренер « » , который ранее входил в тренерский штаб «Ак Барса».