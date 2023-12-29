Либор Шулак: «В «Авангарде» я не показал настоящего себя. Немного притормозил там»

Либор Шулак считает, что не показал себя настоящего в «Авангарде».

Хоккеист был обменян в «Адмирал» в текущем регулярном чемпионате.

– Какие отношения сохранились с руководством « », игроками?

– Только хорошие. У меня не было проблем ни с кем в Омске.

– Была ли беседа с Михаилом Кравцом перед уходом?

– Нет. Мы находились на выезде. Я узнал, что буду обменян, забрал вещи из Омска. С Кравцом не беседовал.

– Каким был диалог с ним по ходу сезона?

– Мы хорошо общались. Как я и сказал, у меня ни с кем не было проблем, в том числе с тренерами. Обычное взаимодействие тренера и игрока.

– Что можете сказать о работе с ним?

– Это был хороший опыт. Кравец – хороший тренер. Он вкладывает эмоции в игру, всегда хочет побеждать.

– Он как-то сказал, что нужно спросить у вас, почему вы проводите неяркий сезон.

– Не знаю, что он хотел бы услышать от меня. Возможно, я должен был набирать больше очков.

– Как реагировали, когда оставались вне состава?

– Говорил себе: «Ладно, сыграю в следующий раз». Ничего особенного.

– Василий Демченко говорил, что в «Авангарде» вас ограничивали в игровом плане – запрещали проходить с шайбой через всю площадку.

– Возможно. В «Авангарде» много хороших игроков.

Вероятно, в Омске я просто не показал настоящего себя, того игрока, каким на самом деле являюсь. Немного притормозил там. Не показал того, что умею, – сказал , выступающий за «Адмирал».