Либор Шулак: «В «Авангарде» я не показал настоящего себя. Немного притормозил там»
Либор Шулак считает, что не показал себя настоящего в «Авангарде».
Хоккеист был обменян в «Адмирал» в текущем регулярном чемпионате.
– Какие отношения сохранились с руководством «Авангарда», игроками?
– Только хорошие. У меня не было проблем ни с кем в Омске.
– Была ли беседа с Михаилом Кравцом перед уходом?
– Нет. Мы находились на выезде. Я узнал, что буду обменян, забрал вещи из Омска. С Кравцом не беседовал.
– Каким был диалог с ним по ходу сезона?
– Мы хорошо общались. Как я и сказал, у меня ни с кем не было проблем, в том числе с тренерами. Обычное взаимодействие тренера и игрока.
– Что можете сказать о работе с ним?
– Это был хороший опыт. Кравец – хороший тренер. Он вкладывает эмоции в игру, всегда хочет побеждать.
– Он как-то сказал, что нужно спросить у вас, почему вы проводите неяркий сезон.
– Не знаю, что он хотел бы услышать от меня. Возможно, я должен был набирать больше очков.
– Как реагировали, когда оставались вне состава?
– Говорил себе: «Ладно, сыграю в следующий раз». Ничего особенного.
– Василий Демченко говорил, что в «Авангарде» вас ограничивали в игровом плане – запрещали проходить с шайбой через всю площадку.
– Возможно. В «Авангарде» много хороших игроков.
Вероятно, в Омске я просто не показал настоящего себя, того игрока, каким на самом деле являюсь. Немного притормозил там. Не показал того, что умею, – сказал Либор Шулак, выступающий за «Адмирал».