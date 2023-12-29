«Торонто» и Нюландер активизируют переговоры о новом контракте в январе. Обе стороны хотят долгосрочного соглашения

«Торонто» и Вильям Нюландер возобновят переговоры о новом контракте.

У форварда остался один год текущего соглашения с «Торонто» с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.

Журналист The Fourth Period Давида Паньотта сообщил, что канадский клуб активизирует переговоры со стороной нападающего после Нового года.

«Обе стороны хотят долгосрочного соглашения – вероятно, рассчитывают на продление договора на восемь лет. Это просто вопрос того, будут ли «Лифс» довольны наличием в составе еще одного игрока с зарплатой более 10 миллионов долларов», – сказал Паньотта.

Вильям Нюландер набрал 46 (16+30) очков в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.