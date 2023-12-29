«Торонто» и Нюландер активизируют переговоры о новом контракте в январе. Обе стороны хотят долгосрочного соглашения
«Торонто» и Вильям Нюландер возобновят переговоры о новом контракте.
У форварда остался один год текущего соглашения с «Торонто» с кэпхитом 6,96 миллиона долларов.
Журналист The Fourth Period Давида Паньотта сообщил, что канадский клуб активизирует переговоры со стороной нападающего после Нового года.
«Обе стороны хотят долгосрочного соглашения – вероятно, рассчитывают на продление договора на восемь лет. Это просто вопрос того, будут ли «Лифс» довольны наличием в составе еще одного игрока с зарплатой более 10 миллионов долларов», – сказал Паньотта.
Вильям Нюландер набрал 46 (16+30) очков в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Есть немало команд, которые его с руками оторвут
1 . Нюландер(16-29) - Мэтьюс(28-13) : В прошлом у Остана был супер партнер . Что может быть лучше чем забивать с пасов Марнера , оказывается бывает партнер еще круче) . У Мэтьюса более 20% реализация бросков в этом сезоне , наврятли она будет и дальше такой высокой , но 60 - 65 шайб можно ожидать . Нюландеру по бороться с Кучеровым и Маккинноном , в гонке бомбардиров скорее всего не получится , а за третье место вполне по силам .
2 . Маккиннон(18-36) - Ничушкин(16-17) : Про Нейтона могу сказать , что он лучший канадский хоккеист здесь и сейчас среди действующих , 120 - 125 очков может набрать . Рад за Валеру , что он преодолел все трудности и стал одним из лучших в чемпионском Колорадо . Жду от него 50 шайб и 100 очков .
3 . Кучеров(23-34) - Пойнт(16-22) : Два Кубка Стэнли говорят обо всем ( Плей-оф 19-20 : Кучеров 7-27 , Пойнт 14-19 . Плей-оф 20-21 : Кучеров 8-24 , Пойнт 14-9 ) , связка была идеальной . В этом сезоне Пойнт явно не добирает очков ( особенно шайб ) , моментов создают много , реализация ниже обычной .
4 . Миллер(15-33) - Босер(24-14) : Очень удачная связка . Миллер в 30 лет на игровом пике , Босер наконец вырос в топ снайпера . Да , играют в слабом дивизионе и очки набирать проще , но в нем они лучшие . Результативность обоих будет скорее всего чуть ниже нынешней . Миллер может набрать 100 , а Босер забьет 50 .
5 . Пастерняк(20-24) - Маршанд(13-15) : Лет пять назад очков было у них примерно поровну . С тех пор Пастерняк стал суперзвездой , а Маршанд - ветераном . Связка по прежнему топовая , перспективы неплохие . Пастерняк пожалуй главный конкурент Мэтьюса за Морис Ришар , но шансов не очень много.
6 . Барков(11-21) - Райнхард(19-21) : Барков , лучший центральный нападающий оборонительного план . Райнхард , с таким центром раскрылся в полной мере . Перспективы : Барков - 90 очков , Райнхард - 50 шайб.