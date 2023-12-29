Гендиректор «Нефтехимика» об обмене Чивилева в СКА: «Он немного скис в нашем клубе. Пришли к выводу, что ему нужно дать шанс перезагрузиться»

Теги Нефтехимик СКА Спартак КХЛ Эмиль Гарипов Андрей Чивилев Дмитрий Николаев Герман Точилкин Филипп Долганов Амир Нугманов Хоккей

Генеральный директор «Нефтехимика» высказался об обмене Андрея Чивилева в СКА.

– По ходу сезона вы обменяли своих нижнекамских форвардов Чивилева и Нугманова на вратаря СКА Николаева. Почему решились на такой шаг?

– История повторилась и «Нефтехимик» снова проиграл серию матчей. В этот момент, к сожалению, Эмиль Гарипов получил травму и потребовалось решение вратарского вопроса.

Мы начали поиски нового голкипера, лучшим для нас оказался вариант со СКА. Питерцы нам сказали: «Или вот так, или никак». Мы были вынуждены пожертвовать этими игроками, чтобы получить Николаева.

Мы разговаривали с Чивилевым и вместе пришли к выводу, что ему нужно дать шанс перезагрузиться. Он немного скис в нашем клубе, а так он сделает хороший шаг вперед. Для него это хороший вызов.

Амир Нугманов тоже стал участником сделки и в данной ситуации очень помог нашей команде. Рады, что у него все успешно складывается в СКА. Поддерживаем контакт с нашими воспитанниками, не считаем, что это разрыв отношений.

– Николаев провел в «Нефтехимике» месяц с небольшим, а затем был обменян в «Спартак» на Точилкина и денежную компенсацию. Почему голкипер почти не играл и вы так быстро расстались с ним?

 – Вопрос обмена Николаева в «Спартак» можно назвать естественным процессом. Когда он пришел в клуб, у нас здорово заиграл Филипп Долганов, который стал лучшим вратарем КХЛ в октябре. Мы знаем, что, когда у одного голкипера хорошо идет игра, не можем ему в ущерб ставить другого.

Дмитрий – профессионал и тренировался все это время и ждал своего шанса. Два его выхода на игру оказались не совсем успешными, и он попросил обмена. Не стали ему препятствовать и взамен получили очень перспективного игрока, – сказал генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

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