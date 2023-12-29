Гендиректор «Нефтехимика» об обмене Чивилева в СКА: «Он немного скис в нашем клубе. Пришли к выводу, что ему нужно дать шанс перезагрузиться»

Генеральный директор «Нефтехимика» высказался об обмене Андрея Чивилева в СКА.

– По ходу сезона вы обменяли своих нижнекамских форвардов и Нугманова на вратаря СКА Николаева. Почему решились на такой шаг?

– История повторилась и «Нефтехимик» снова проиграл серию матчей. В этот момент, к сожалению, получил травму и потребовалось решение вратарского вопроса.

Мы начали поиски нового голкипера, лучшим для нас оказался вариант со СКА. Питерцы нам сказали: «Или вот так, или никак». Мы были вынуждены пожертвовать этими игроками, чтобы получить Николаева.

Мы разговаривали с Чивилевым и вместе пришли к выводу, что ему нужно дать шанс перезагрузиться. Он немного скис в нашем клубе, а так он сделает хороший шаг вперед. Для него это хороший вызов.

Амир Нугманов тоже стал участником сделки и в данной ситуации очень помог нашей команде. Рады, что у него все успешно складывается в СКА. Поддерживаем контакт с нашими воспитанниками, не считаем, что это разрыв отношений.

– Николаев провел в «Нефтехимике» месяц с небольшим, а затем был обменян в «Спартак» на Точилкина и денежную компенсацию. Почему голкипер почти не играл и вы так быстро расстались с ним?

– Вопрос обмена Николаева в « » можно назвать естественным процессом. Когда он пришел в клуб, у нас здорово заиграл Филипп Долганов, который стал лучшим вратарем в октябре. Мы знаем, что, когда у одного голкипера хорошо идет игра, не можем ему в ущерб ставить другого.

Дмитрий – профессионал и тренировался все это время и ждал своего шанса. Два его выхода на игру оказались не совсем успешными, и он попросил обмена. Не стали ему препятствовать и взамен получили очень перспективного игрока, – сказал генеральный директор « » Игорь Ларионов.