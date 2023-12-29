Свечников с хет-триком, вратарь «Эдмонтона» Скиннер с шатаутом и Фараби с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Андрей Свечников, Стюарт Скиннер и Джоэл Фараби – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Филадельфии» Джоэл Фараби с 2 (1+1) очками в матче с «Ванкувером» (4:1).
Вторая звезда – вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер с шатаутом в матче с «Сан-Хосе» (5:0) при 25 отраженных бросках.
Первая звезда – форвард «Каролины» Андрей Свечников с хет-триком в ворота «Монреаля» (5:3). Россиянин стал автором победной шайбы.