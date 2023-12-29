Род Бринд′Амор: «Свечников – доминирующий игрок. Он должен попадать в протокол, чтобы мы были той командой, которой нам нужно быть»

Теги Монреаль Каролина Род Бринд′Амор НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Род Бринд′Амор прокомментировал игру Андрея Свечникова в матче с «Монреалем».

Форвард «Каролины» сделал хет-трик в игре с «Канадиенс» (5:3). 

В активе 23-летнего россиянина стало 19 (6+13) очков в 21 матче сезона.

«Мы постоянно говорим об этом, он должен попадать в протокол, чтобы мы были той командой, которой нам нужно быть. И он доминирующий игрок, и чтобы делать это, нужно забивать.

Конечно, он делает и другие вещи, но сегодняшний вечер имел большое значение», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд′Амор.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Свечников конечно очень яркий , но нет стабильности , а пора , 23 года уже .
+1
0
+1
Ответ Альберт Кот
Свечников конечно очень яркий , но нет стабильности , а пора , 23 года уже .
В том и дело, что Свеч невероятно стабильный игрок. Он в каждой игре приносит очень много пользы, а цифры - это второстепенное.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий