Род Бринд′Амор: «Свечников – доминирующий игрок. Он должен попадать в протокол, чтобы мы были той командой, которой нам нужно быть»

Род Бринд′Амор прокомментировал игру Андрея Свечникова в матче с «Монреалем».

Форвард «Каролины» сделал хет-трик в игре с «Канадиенс» (5:3).

В активе 23-летнего россиянина стало 19 (6+13) очков в 21 матче сезона.

«Мы постоянно говорим об этом, он должен попадать в протокол, чтобы мы были той командой, которой нам нужно быть. И он доминирующий игрок, и чтобы делать это, нужно забивать.

Конечно, он делает и другие вещи, но сегодняшний вечер имел большое значение», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд′Амор.