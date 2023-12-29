Артюхин об «Ак Барсе»: «Казанцы выходят на лед опустошенными, глаза не горят. У них черная полоса и не видно прогресса. Грустно видеть клуб в таком состоянии»

Евгений Артюхин прокомментировал выступление «Ак Барса».

Команда тренера проиграла 5 из 6 последних матчей.

«Очень грустно видеть Казань в таком состоянии. У них черная полоса и не видно прогресса, не видно той игры, за которую можно зацепиться.

В матче против «Металлурга» не играли и – может быть, есть какой-то конфликт внутри команды.

Кажется, будто команда эмоционально выгорела. Казанцы выходят на лед опустошенными, у них не горят глаза», – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.