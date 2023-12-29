Артюхин об «Ак Барсе»: «Казанцы выходят на лед опустошенными, глаза не горят. У них черная полоса и не видно прогресса. Грустно видеть клуб в таком состоянии»
Евгений Артюхин прокомментировал выступление «Ак Барса».
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова проиграла 5 из 6 последних матчей.
«Очень грустно видеть Казань в таком состоянии. У них черная полоса и не видно прогресса, не видно той игры, за которую можно зацепиться.
В матче против «Металлурга» не играли Шипачев и Радулов – может быть, есть какой-то конфликт внутри команды.
Кажется, будто команда эмоционально выгорела. Казанцы выходят на лед опустошенными, у них не горят глаза», – сказал экс-хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Евгений Артюхин.