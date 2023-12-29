Артем Батрак: «У Радулова всегда был огонь, он носился, кричал на всех. Сейчас этого нет. В начале сезона были эмоции, а последние пару месяцев этого не видно»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Артем Батрак Хоккей

Артем Батрак поделился мнением об игре Александра Радулова.

Нападающий «Ак Барса» набрал 28 (10+18) очков в 38 играх сезона.

«Радулов сейчас не тот, который был всегда. В начале сезона у него были эмоции, а последние пару месяцев этого не видно.

У Радулова всегда был огонь, он носился, кричал на всех. Сейчас этого нет», – считает комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.

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