Лукоянов о Гребенкине: «Своей наглостью он выводит соперника из себя. Хороший, мобильный игрок, у которого нужно поучиться всем молодым хоккеистам»

Артем Лукоянов поделился мнением о форварде «Металлурга» Никите Гребенкине.

28 декабря «Ак Барс» уступил «Металлургу» (1:4) в домашнем матче в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что скажешь о Гребенкине, который все время лезет «под кожу»?

– Он молодец, так и надо. Я сам раньше был таким. Знаю, что своей наглостью он выводит соперника из себя.

Хороший, мобильный игрок, у которого нужно поучиться всем молодым хоккеистам, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.