Лукоянов о Гребенкине: «Своей наглостью он выводит соперника из себя. Хороший, мобильный игрок, у которого нужно поучиться всем молодым хоккеистам»

Теги Ак Барс Металлург Мг КХЛ Артем Лукоянов Никита Гребенкин Хоккей

Артем Лукоянов поделился мнением о форварде «Металлурга» Никите Гребенкине.

28 декабря «Ак Барс» уступил «Металлургу» (1:4) в домашнем матче в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что скажешь о Гребенкине, который все время лезет «под кожу»?

– Он молодец, так и надо. Я сам раньше был таким. Знаю, что своей наглостью он выводит соперника из себя.

Хороший, мобильный игрок, у которого нужно поучиться всем молодым хоккеистам, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.

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2 комментария
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- Мам, я хочу Бреда Марчанда
- У нас есть Марчанд дома

Марчанд дома:
- Гребенкин

=)
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