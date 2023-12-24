Ковальчук повторил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота. Форвард «Спартака» забил «Куньлуню», сыграв впервые за 2,5 года

Илья Ковальчук повторил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота.

40-летний нападающий сыграл дебютный матч в составе и забил гол в пустые ворота « » (5:2) в Фонбет чемпионате .

Это был первый официальный матч с апреля 2021 года.

КХЛ сообщила, что форвард повторил рекорд лиги по голам в пустые ворота.

1. Илья Ковальчук – 14 голов в 408 матчах;

2. – 14 в 607;

3. Сергей Плотников – 13 в 860;

4. Вадим Шипачев – 13 в 960;

5. Егор Аверин – 12 в 807.