Ковальчук повторил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота. Форвард «Спартака» забил «Куньлуню», сыграв впервые за 2,5 года

Теги Спартак Егор Аверин Илья Ковальчук Александр Радулов КХЛ Сергей Плотников Вадим Шипачев Куньлунь Ред Стар Хоккей

Илья Ковальчук повторил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота.

40-летний нападающий сыграл дебютный матч в составе «Спартака» и забил гол в пустые ворота «Куньлуня» (5:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.

Это был первый официальный матч Ильи Ковальчук с апреля 2021 года.

КХЛ сообщила, что форвард повторил рекорд лиги по голам в пустые ворота.

1. Илья Ковальчук – 14 голов в 408 матчах;

2. Александр Радулов – 14 в 607;

3. Сергей Плотников – 13 в 860;

4. Вадим Шипачев – 13 в 960;

5. Егор Аверин – 12 в 807.

2 комментария
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За рекордом вернулся
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Ну, 15 млн. контракта уже отработал) После гола бешеные глаза, весь в неадеквате, мерзкий
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