Ковальчук повторил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота. Форвард «Спартака» забил «Куньлуню», сыграв впервые за 2,5 года
Илья Ковальчук повторил рекорд КХЛ по голам в пустые ворота.
40-летний нападающий сыграл дебютный матч в составе «Спартака» и забил гол в пустые ворота «Куньлуня» (5:2) в Фонбет чемпионате КХЛ.
Это был первый официальный матч Ильи Ковальчук с апреля 2021 года.
КХЛ сообщила, что форвард повторил рекорд лиги по голам в пустые ворота.
1. Илья Ковальчук – 14 голов в 408 матчах;
2. Александр Радулов – 14 в 607;
3. Сергей Плотников – 13 в 860;
4. Вадим Шипачев – 13 в 960;
5. Егор Аверин – 12 в 807.