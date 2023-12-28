Разин после 4:1: «Мы обезшайбили «Ак Барс». «Металлург» способен пошуметь в плей‑офф»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу над «Ак Барсом».
Магнитогорский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
– Мне сегодня прежде всего понравилась дисциплина. Плюс у нас было хорошее функциональное состояние, можно сказать, обезшайбили «Ак Барс».
– Насколько довольны составом?
– Конечно, ни один тренер не скажет, что на 100% доволен. Конечно, можно было усилиться, особенно центральным нападающим.
Но есть как есть, у нас хорошая команда. Я считаю, что мы способны пошуметь в плей‑офф, – сказал Разин в эфире «Матч ТВ».
Как только начинают комбинировать игроки Металлурга, сразу работает большинство. Одно непонятно: почему игроки Ак Барса после каждого свистка идут жаловаться?