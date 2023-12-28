Разин после 4:1: «Мы обезшайбили «Ак Барс». «Металлург» способен пошуметь в плей‑офф»

Теги Ак Барс Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу над «Ак Барсом».

Магнитогорский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1. 

– Мне сегодня прежде всего понравилась дисциплина. Плюс у нас было хорошее функциональное состояние, можно сказать, обезшайбили «Ак Барс».

– Насколько довольны составом?

– Конечно, ни один тренер не скажет, что на 100% доволен. Конечно, можно было усилиться, особенно центральным нападающим.

Но есть как есть, у нас хорошая команда. Я считаю, что мы способны пошуметь в плей‑офф, – сказал Разин в эфире «Матч ТВ». 

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6 комментариев
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Не хочется душнить, НО...В смысле пошуметь??? Это Нефтехимик раз в 10 лет может пошуметь, а тут задачи конкретные
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Металлург с победой при красивой игре. Пошумим в плей-офф!))) Вовченко с хет-триком!
Как только начинают комбинировать игроки Металлурга, сразу работает большинство. Одно непонятно: почему игроки Ак Барса после каждого свистка идут жаловаться?
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Пошуметь, Андрюша, это тебе не Кубки выигрывать! Посмотрим скоро на твой голый торс в гневе))))).
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