Пачиоретти может провести 1-й матч за «Вашингтон» в пятницу. Он тренировался в звене с Кузнецовым и Филлипсом

Теги Айлендерс Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Макс Пачиоретти Мэттью Филлипс Хоккей

Макс Пачиоретти может провести 1-й матч за «Вашингтон» в пятницу.

«Кэпиталс» проведут гостевой матч с «Айлендерс», по московскому времени он начнется 30 декабря в 03:30. 

В межсезонье «Вашингтон» подписал контракт с 35-летним форвардом на один сезон с зарплатой 2 миллиона плюс 2 миллиона бонусами за количество сыгранных матчей.

Американец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы ахилла. Он провел только 5 игр за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (3+0) очка.

Пачиоретти приступил к тренировкам с полным контактом с 19 декабря. В четверг он катался в звене с Евгением Кузнецовым и Мэттью Филлипсом

В 855 матчах в лиге в активе игрока 645 (326+319) баллов. В 6 сезонах он забрасывал 30+ шайб. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий