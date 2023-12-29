Пачиоретти может провести 1-й матч за «Вашингтон» в пятницу. Он тренировался в звене с Кузнецовым и Филлипсом

Макс Пачиоретти может провести 1-й матч за «Вашингтон» в пятницу.

«Кэпиталс» проведут гостевой матч с « », по московскому времени он начнется 30 декабря в 03:30.

В межсезонье «Вашингтон» подписал контракт с 35-летним форвардом на один сезон с зарплатой 2 миллиона плюс 2 миллиона бонусами за количество сыгранных матчей.

Американец пропустил почти весь прошлый сезон из-за травмы ахилла. Он провел только 5 игр за «Каролину» в регулярном чемпионате и набрал 3 (3+0) очка.

приступил к тренировкам с полным контактом с 19 декабря. В четверг он катался в звене с и .

В 855 матчах в лиге в активе игрока 645 (326+319) баллов. В 6 сезонах он забрасывал 30+ шайб.