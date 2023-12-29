Веренски может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. Защитник – лучший бомбардир «Коламбуса» с 25 очками в 34 играх

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски может пропустить несколько недель из-за травмы.

Игрок «Блю Джекетс» получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

Он столкнулся с форвардом «Девилс» Ондржеем Палатом и покинул лед с помощью партнеров, не опираясь на левую ногу.

– лучший бомбардир « » в текущем сезоне с 25 (1+24) очками в 34 играх при полезности «+2» и среднем времени на льду 24:04.

В прошлом сезоне Зак провел только 13 матчей в регулярном чемпионате из-за проблем с плечом. В текущем сезоне он пропустил 2 игры из-за травмы колена.