Веренски может пропустить несколько недель из-за травмы нижней части тела. Защитник – лучший бомбардир «Коламбуса» с 25 очками в 34 играх

Теги травмы Коламбус НХЛ Зак Веренски Хоккей

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски может пропустить несколько недель из-за травмы.

Игрок «Блю Джекетс» получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ). 

Он столкнулся с форвардом «Девилс» Ондржеем Палатом и покинул лед с помощью партнеров, не опираясь на левую ногу. 

Веренски – лучший бомбардир «Коламбуса» в текущем сезоне с 25 (1+24) очками в 34 играх при полезности «+2» и среднем времени на льду 24:04. 

В прошлом сезоне Зак провел только 13 матчей в регулярном чемпионате из-за проблем с плечом. В текущем сезоне он пропустил 2 игры из-за травмы колена. 

 

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