Фетисов про Марченко, Воронкова и Чинахова: «Готовая тройка для нашей сборной»

Вячеслав Фетисов оценил игру Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова.

«Русская тройка «Коламбуса» – готовое звено для нашей сборной? Конечно. Для нашей сборной, конечно, готовая тройка.

Смогут ли они показать себя не хуже, когда сборную России вернут на международную арену? Когда появится эта возможность, то да, будем надеяться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В текущем сезоне НХЛ Марченко провел 34 матча и набрал 21 (13+8) очко, Воронков записал на свой счет 17 (6+11) баллов в 30 играх, в активе Чинахова 16 (10+6) очков в 25 матчах.