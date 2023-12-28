Фетисов про Марченко, Воронкова и Чинахова: «Готовая тройка для нашей сборной»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Коламбус Вячеслав Фетисов НХЛ Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Вячеслав Фетисов оценил игру Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова.

«Русская тройка «Коламбуса» – готовое звено для нашей сборной? Конечно. Для нашей сборной, конечно, готовая тройка.

Смогут ли они показать себя не хуже, когда сборную России вернут на международную арену? Когда появится эта возможность, то да, будем надеяться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

В текущем сезоне НХЛ Марченко провел 34 матча и набрал 21 (13+8) очко, Воронков записал на свой счет 17 (6+11) баллов в 30 играх, в активе Чинахова 16 (10+6) очков в 25 матчах. 

4 комментария
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Белорусы с казахами уже очкуют.
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Где эта тройка сыграет, на каком турнире?
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Только вот нет уже никакой сборной, а после выборов ещё много лет не будет
+4
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Ответ Jeff Lebowski
Белорусы с казахами уже очкуют.
Вряд ли, ромкину красную машину они уже побеждали))
+1
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0
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