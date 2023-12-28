Кравец об 1:5 от «Барыса»: «Когда не выполняешь требования тренера, да еще и без настроя играешь, то всегда получаешь полную катушку»

Теги Авангард КХЛ Барыс Михаил Кравец Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о поражении от «Барыса».

Команда из Омска проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:5. 

«Надо использовать свои моменты, реализовывать большинство. Тогда не будет ни 0:4, ни 1:5. Когда ты не выполняешь то, что от тебя требует тренер, да еще и без настроя играешь, то всегда получаешь полную катушку.

Конечно, очень неприятные ощущения, когда проигрываешь 0:5 по ходу матча. Понимаешь, что команда играет плохо, но сам на лед выйти не можешь, пытаешься достать из хоккеистов.

Но если ты уже на разминке катаешься так, словно уже выиграл игру, то… Сложно кого-то перестроить. Хотя об этом было сказано в раздевалке», – сказал Кравец.

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7 комментариев
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Разин недавно говорил, что Металлург не надо настраивать на Ак Барс, Авангард, но трудно настроить на Барыс.
А ты не можешь настроить команду ни на Ак Барс, ни на Металлург, ни на Барыс!
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+4
а по-моему авангард просто слил игру,с Буше контракт продлили,прохоркина,жапярова ну и ещё кого-то там подписали,а команда не играла и не боролась,просто откатали 60 минут и пошли отдыхать.Спасибо вам всем за такой классный хоккейный вечер,что вы даже Барыс обыграть не смогли, который находится на дне таблицы .
+4
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+3
Физрук...
+3
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+3
Ответ Алексей Тарлыков
По твоей логике мы должны быть последними с нулем побед
на календарь посмотри, с такой игрой кравец откатится в конец восьмерки к концу регулярки
+3
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+3
Плохо, очень плохо 😨👎
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Ответ Muslim ogly
Разин недавно говорил, что Металлург не надо настраивать на Ак Барс, Авангард, но трудно настроить на Барыс. А ты не можешь настроить команду ни на Ак Барс, ни на Металлург, ни на Барыс!
По твоей логике мы должны быть последними с нулем побед
+3
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Не смотрел, но осуждаю :)
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