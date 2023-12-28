Кравец об 1:5 от «Барыса»: «Когда не выполняешь требования тренера, да еще и без настроя играешь, то всегда получаешь полную катушку»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о поражении от «Барыса».

Команда из Омска проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:5.

«Надо использовать свои моменты, реализовывать большинство. Тогда не будет ни 0:4, ни 1:5. Когда ты не выполняешь то, что от тебя требует тренер, да еще и без настроя играешь, то всегда получаешь полную катушку.

Конечно, очень неприятные ощущения, когда проигрываешь 0:5 по ходу матча. Понимаешь, что команда играет плохо, но сам на лед выйти не можешь, пытаешься достать из хоккеистов.

Но если ты уже на разминке катаешься так, словно уже выиграл игру, то… Сложно кого-то перестроить. Хотя об этом было сказано в раздевалке», – сказал .