Кравец подтвердил переход Прохоркина в «Авангард»: «Это даст нам опыт, мастерство – он умеет забить и отдать. Николай очень хочет побороться за Кубок Гагарина»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Михаил Кравец Николай Прохоркин Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец сообщил о переходе Николая Прохоркина в «Авангард».

Об этом тренер заявил по итогам матча против «Сибири» (3:2 ОТ).

– Как планируете использовать Николая Прохоркина?

– Еще мы подумаем, потому что Коля только пришел. Это приобретение даст нам опыт, мастерство, большое количество сыгранных игр в КХЛ.

Игрок, который умеет забить, отдать, выкладывается в плей-офф.

Я видел, как Коля играл за Омск. Думаю, в раздевалке будет от него польза.

И он очень хочет побороться за Кубок, помочь команде выиграть его, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

В текущем сезоне на счету Прохоркина 23 (8+15) очка в 39 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

13 комментариев
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Ответ Ильдар Абдрашитов
лентяй и гастролер, авангард вряд ли что то выиграет от этого перехода
у авангарда центр второго звена - гуманойд со статистикой, как прогноз погоды: -12...-14. С прояснениями до -16. Сложно сделать хуже.
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Покажите альтернативу на рынке? Центр с русским паспортом. >0,5 за игру. А чего все недовольные, будто у нас сегодня не центр первого звена Пьянов? И вообще в команде нет проблем на вбрасываниях.
+7
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+7
Ответ Артём Галаев
Покажите альтернативу на рынке? Центр с русским паспортом. >0,5 за игру. А чего все недовольные, будто у нас сегодня не центр первого звена Пьянов? И вообще в команде нет проблем на вбрасываниях.
Ну так летом на эту тему явно недоработали... И Найт ещё каку сделал, конечно.
А подписание Пьянова, как и ряд других, вообще за гранью.
+2
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+2
лентяй и гастролер, авангард вряд ли что то выиграет от этого перехода
+3
-2
+1
Ответ unbelievable
Григорич половину сезона не видел Спунера в первом звене, а Игумнова выпускал шестым нападающим. Так что ваше утверждение тут непременимо.
А в Аве что, ТШ с "гениальным" менеджментом вообще не контачат? А собирать команду по принципу - хватай всё что хоть как-то блестит, а там разберемся - ну, такое себе... Команды так не строятся. Вратарь ещё нужен топ-уровня, если мысли о Кубке есть...
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Ну, во-первых, Сначала нужно понимать где ты видишь игрока, а потом уже приобретать. А во-вторых, играть то он может и умеет, вот только не всегда хочет, мягко скажем...
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Насчёт пользы в раздевалке это спорный вопрос)
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Ответ unbelievable
у авангарда центр второго звена - гуманойд со статистикой, как прогноз погоды: -12...-14. С прояснениями до -16. Сложно сделать хуже.
Это очень смешно 😁👋
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Ответ Сергей Орлов
Это очень смешно 😁👋
если бы не было так грустно
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Ответ PostFactum
Ну, во-первых, Сначала нужно понимать где ты видишь игрока, а потом уже приобретать. А во-вторых, играть то он может и умеет, вот только не всегда хочет, мягко скажем...
Григорич половину сезона не видел Спунера в первом звене, а Игумнова выпускал шестым нападающим. Так что ваше утверждение тут непременимо.
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Ответ PostFactum
А в Аве что, ТШ с "гениальным" менеджментом вообще не контачат? А собирать команду по принципу - хватай всё что хоть как-то блестит, а там разберемся - ну, такое себе... Команды так не строятся. Вратарь ещё нужен топ-уровня, если мысли о Кубке есть...
так там и ТШ по такому же принципу набирался: вам не нужен, а нам всё - г...о.
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