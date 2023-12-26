Кравец подтвердил переход Прохоркина в «Авангард»: «Это даст нам опыт, мастерство – он умеет забить и отдать. Николай очень хочет побороться за Кубок Гагарина»
Михаил Кравец сообщил о переходе Николая Прохоркина в «Авангард».
Об этом тренер заявил по итогам матча против «Сибири» (3:2 ОТ).
– Как планируете использовать Николая Прохоркина?
– Еще мы подумаем, потому что Коля только пришел. Это приобретение даст нам опыт, мастерство, большое количество сыгранных игр в КХЛ.
Игрок, который умеет забить, отдать, выкладывается в плей-офф.
Я видел, как Коля играл за Омск. Думаю, в раздевалке будет от него польза.
И он очень хочет побороться за Кубок, помочь команде выиграть его, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
В текущем сезоне на счету Прохоркина 23 (8+15) очка в 39 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
А подписание Пьянова, как и ряд других, вообще за гранью.