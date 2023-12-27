Андрей Разин: «Металлург» не надо настраивать на «Авангард» и «Ак Барс», но мы проигрываем «Ладе» и не настраиваемся на «Барыс». Весь сезон играть от ножа очень тяжело»

Андрей Разин оценил поражение «Металлурга» от «Лады» (1:5).

«Мы недооценили соперника? Да сейчас можно все что угодно говорить. Я ребятам так и сказал. Да, их не надо настраивать на « » и « », но мы проигрываем «Ладе» и не настраиваемся на « ». К сожалению, есть вот такая проблема, но она, в принципе, решаемая.

Все равно 68 игр, весь сезон, играть от ножа очень тяжело. Тем более последняя игра в Омске была очень напряженная, отобрала много эмоций, плюс перелет — думаю, это сказалось», – сказал главный тренер « ».