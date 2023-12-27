Андрей Разин: «Металлург» не надо настраивать на «Авангард» и «Ак Барс», но мы проигрываем «Ладе» и не настраиваемся на «Барыс». Весь сезон играть от ножа очень тяжело»

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Лада КХЛ Барыс Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин оценил поражение «Металлурга» от «Лады» (1:5).

«Мы недооценили соперника? Да сейчас можно все что угодно говорить. Я ребятам так и сказал. Да, их не надо настраивать на «Авангард» и «Ак Барс», но мы проигрываем «Ладе» и не настраиваемся на «Барыс». К сожалению, есть вот такая проблема, но она, в принципе, решаемая.

Все равно 68 игр, весь сезон, играть от ножа очень тяжело. Тем более последняя игра в Омске была очень напряженная, отобрала много эмоций, плюс перелет — думаю, это сказалось», – сказал главный тренер «Металлурга».

2 комментария
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Ясно,игра в Омске теперь виновата....👍
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Хоккейный бог воздал за конёк Вовченко ☝️. Радует, что Ак Барс нынче или пока, не тот. Лада сыграла в своем стиле с насыщенной средней зоной, высоким прессингом, и отличной обороной.Накрывали ещё на выходе из зоны, да что там говорить, 2 и 4 шайбы родились от прессинга на чужой лицевой! Тактические вас переиграл Браташ. Жаль что слабо изучаете игру соперника. Кружева и распасы с Ладой не прокатывают, как впрочем и с ЦСКА, Локо. Тут взламывать надо, а некем 🤷‍♂️
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