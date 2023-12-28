Бардаков об отстранении России: «Хочется, чтобы наши сборные вернулись на международную арену. Эти турниры нужны как молодым пацанам, так и взрослым ребятам»
Форвард СКА Захар Бардаков высказался касательно отстранения России от турниров.
Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.
– Хочется, чтобы наши сборные вернулись на международную арену, ведь тогда для всех будет новый вызов.
После молодежного чемпионата мира я начал набирать ход. Все эти турниры нужны как молодым пацанам, так и взрослым ребятам.
– Будете ли следить за молодежным чемпионатом мира, который начался несколько дней назад?
– Нет, не буду. Своих проблем хватает, и Новый год на носу, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.