Бардаков об отстранении России: «Хочется, чтобы наши сборные вернулись на международную арену. Эти турниры нужны как молодым пацанам, так и взрослым ребятам»

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Форвард СКА Захар Бардаков высказался касательно отстранения России от турниров.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

– Хочется, чтобы наши сборные вернулись на международную арену, ведь тогда для всех будет новый вызов.

После молодежного чемпионата мира я начал набирать ход. Все эти турниры нужны как молодым пацанам, так и взрослым ребятам.

– Будете ли следить за молодежным чемпионатом мира, который начался несколько дней назад?

– Нет, не буду. Своих проблем хватает, и Новый год на носу, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

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