Хайруллин о цели СКА: «В идеале хочется выиграть и Кубок Континента, и Кубок Гагарина. Стремимся выигрывать каждую игру и подниматься выше в таблице»
Марат Хайруллин подвел итоги матча СКА против ЦСКА (2:0).
– ЦСКА играл так же, как и на прошлой неделе. Мы играли в свою игру, они в свою. У них сейчас идет серия поражений, отступать им некуда, поэтому нам пришлось серьезно подготовиться к этому матчу и выложиться.
– В прошлом сезоне СКА выиграл регулярный чемпионат, сейчас до первого места четыре очка. У СКА есть цель выиграть чемпионат? Или же первоначальная цель – Кубок Гагарина?
– В идеале хочется выиграть и Кубок Континента, и Кубок Гагарина. Но мы стремимся сейчас выигрывать каждую игру и подниматься выше в турнирной таблице, чтобы в плей-офф было преимущество своей площадки, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.
На данный момент команда тренера Романа Ротенберга идет на четвертом месте в таблице Запада, набрав 59 очков.