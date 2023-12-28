Хайруллин о цели СКА: «В идеале хочется выиграть и Кубок Континента, и Кубок Гагарина. Стремимся выигрывать каждую игру и подниматься выше в таблице»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Кубок Континента Матч ТВ Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин подвел итоги матча СКА против ЦСКА (2:0).

– ЦСКА играл так же, как и на прошлой неделе. Мы играли в свою игру, они в свою. У них сейчас идет серия поражений, отступать им некуда, поэтому нам пришлось серьезно подготовиться к этому матчу и выложиться.

– В прошлом сезоне СКА выиграл регулярный чемпионат, сейчас до первого места четыре очка. У СКА есть цель выиграть чемпионат? Или же первоначальная цель – Кубок Гагарина?

– В идеале хочется выиграть и Кубок Континента, и Кубок Гагарина. Но мы стремимся сейчас выигрывать каждую игру и подниматься выше в турнирной таблице, чтобы в плей-офф было преимущество своей площадки, – сказал нападающий СКА Марат Хайруллин.

На данный момент команда тренера Романа Ротенберга идет на четвертом месте в таблице Запада, набрав 59 очков.

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