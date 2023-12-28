Фетисов о «Спартаке»: «Появился спартаковский дух. Жамнов смог сплотить ребят и построить интересный хоккей»
Вячеслав Фетисов оценил выступление «Спартака» в сезоне-2023/24.
Команда тренера Алексея Жамнова занимает первое место в таблице Запада с 63 очками в 45 матчах.
«Команда играет хорошо, есть характер. Рад за Алексея Жамнова, он смог сплотить ребят и построить интересный хоккей. Появился так называемый спартаковский дух.
И народ пошел на стадион. Это тоже немаловажный фактор, если говорить об успешных результатах команды», – заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Чем знаменит?)
Коллектив которого нет у ФК Спартак !