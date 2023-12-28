Фетисов о «Спартаке»: «Появился спартаковский дух. Жамнов смог сплотить ребят и построить интересный хоккей»

Теги Спартак болельщики Вячеслав Фетисов Алексей Жамнов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов оценил выступление «Спартака» в сезоне-2023/24.

Команда тренера Алексея Жамнова занимает первое место в таблице Запада с 63 очками в 45 матчах.

«Команда играет хорошо, есть характер. Рад за Алексея Жамнова, он смог сплотить ребят и построить интересный хоккей. Появился так называемый спартаковский дух.

И народ пошел на стадион. Это тоже немаловажный фактор, если говорить об успешных результатах команды», – заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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2 комментария
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Ребята, что за спартаковский дух в хоккее?)))
Чем знаменит?)
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Не сказать, что пока прям пошел...но смотреть его очень интересно ! Подписался на КХЛ.
Коллектив которого нет у ФК Спартак !
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