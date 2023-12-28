Летанг – 1-й защитник в истории НХЛ с 5 очками за период. У него 6 передач в игре с «Айлендерс»

Теги рейтинги Питтсбург Айлендерс Крис Летанг НХЛ рекорды Пол Коффи Бобби Орр Дэйл Хаверчак Гэри Сутер Хоккей

Крис Летанг – 1-й защитник в истории НХЛ с 5 очками за период.

Защитник «Питтсбурга» сделал 6 результативных передач в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:0). 

Во втором периоде 36-летний канадец сделал ассистентский пента-трик и установил новый рекорд лиги по очкам среди защитников за одну 20-минутку. 

Кроме того, он повторил рекорд лиги по числу передач за один период, установленный форвардом Дэйлом Хаверчаком (1984, «Виннипег», 5 передач во 2-м периоде матча с «Лос-Анджелесом»). 

Также Летанг повторил рекорд лиги по числу передач за одну игру среди защитников. Ранее по 6 раз за матч партнерам ассистировали Бэйб Пратт (1944, «Торонто»), Пэт Стэплтон (1969, «Чикаго»), Бобби Орр (1973, «Бостон»), Рон Стэкхаус (1975, «Питтсбург»), Пол Коффи (1986, «Эдмонтон») и Гэри Сутер (1986, «Калгари»). 

Рекорд лиги по очкам за матч среди защитников делят Том Блэйдон (1977, «Филадельфия», 8 очков в матче с «Кливлендом», 4+4) и Пол Коффи (1986, «Эдмонтон», 8 очков в матче с «Детройтом», 2+6). 

В текущем сезоне у Летанга стало 23 (3+20) очка в 33 играх при полезности «+9» и среднем времени на льду 24:40. 

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6 шайб за период айлы последний раз пропускали 21 марта 2000 . тоже от Питтсбурга)
+17
-1
+16
Тряхнули с Джино стариной
+9
-2
+7
ну и выдал он конечно!🔥
+6
0
+6
«Умеет, могёт» (с)
+4
0
+4
А ведь человек недавно инсульт перенес
+4
0
+4
да уж - защитник с 4+4 за игру это что то!
+1
0
+1
Летал Летанг , пингвин он гордый.
Период выдался рекордный
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий