Летанг – 1-й защитник в истории НХЛ с 5 очками за период. У него 6 передач в игре с «Айлендерс»

Крис Летанг – 1-й защитник в истории НХЛ с 5 очками за период.

Защитник « » сделал 6 результативных передач в игре регулярного чемпионата с « » (7:0).

Во втором периоде 36-летний канадец сделал ассистентский пента-трик и установил новый рекорд лиги по очкам среди защитников за одну 20-минутку.

Кроме того, он повторил рекорд лиги по числу передач за один период, установленный форвардом Дэйлом Хаверчаком (1984, «Виннипег», 5 передач во 2-м периоде матча с «Лос-Анджелесом»).

Также Летанг повторил рекорд лиги по числу передач за одну игру среди защитников. Ранее по 6 раз за матч партнерам ассистировали Бэйб Пратт (1944, «Торонто»), Пэт Стэплтон (1969, «Чикаго»), Бобби Орр (1973, «Бостон»), Рон Стэкхаус (1975, «Питтсбург»), Пол Коффи (1986, «Эдмонтон») и Гэри Сутер (1986, «Калгари»).

Рекорд лиги по очкам за матч среди защитников делят Том Блэйдон (1977, «Филадельфия», 8 очков в матче с «Кливлендом», 4+4) и Пол Коффи (1986, «Эдмонтон», 8 очков в матче с «Детройтом», 2+6).

В текущем сезоне у стало 23 (3+20) очка в 33 играх при полезности «+9» и среднем времени на льду 24:40.