Ротенберг о сотрудничестве с Индией: «Чемпионы должны держаться вместе! Знаем популярность хоккея на траве, матчи собирают огромную аудиторию – нам стоит ориентироваться»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал сотрудничество с холдингом в Индии.

В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.

«Подписание меморандума о сотрудничестве с CHAMPIONS Group – это только первый шаг.

Мы знаем, как в Индии популярен хоккей на траве. Матчи собирают огромную аудиторию. Нам тоже стоит ориентироваться на такие показатели посещаемости.

Собираемся развивать взаимный спортивный и культурный обмен, проводить совместные турниры и мероприятия в России и Индии.

У нашей Академии, у школы «Красная Машина Юниор» есть богатый опыт и все необходимые компетенции.

Уверен, сотрудничество «Академии СКА», «Красной Машины Юниор» и CHAMPIONS Group будет долгим и продуктивным.

Чемпионы должны держаться вместе!», – сказал генеральный директор «Академии СКА» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Под эгидой ФХР подписан меморандум о сотрудничестве с холдингом в Индии, планируется организация матчей и турниров по хоккею и хоккею на траве. Актер Машков – амбассадор проекта

21 комментарий
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Кубок Первого канала 2015:
Россия, Швеция, Финляндия, Чехия

Кубок Первого канала 2025:
Россия, Беларусь, Индия, Эритрея
+25
-1
+24
Когда в России откроются школы крикета в таком случае?
+15
-1
+14
С Индией будем развивать хоккей, с Северной Кореей баскетбол, а футбол с Катаром и Монголией - добавил Йозе Марино
+7
-1
+6
И д и о т
+3
0
+3
Ответ Savardus
Кубок Первого канала 2015: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия Кубок Первого канала 2025: Россия, Беларусь, Индия, Эритрея
Кубок Первого канала 2035:
Россия, Беларусь, Тринидад, Тобаго
+4
-1
+3
Роман возглавит федерацию Хоккея "под травой".
+2
0
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Ответ Savardus
Когда в России откроются школы крикета в таком случае?
Не хватает травы )
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Как только Ганг замёрзнет, приезжайте. А хоккейных арен у нас пока нет.
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Вашим айтишникам на заметку: если бы была опция фильтрации новостей от эээм... определённых спикеров, которые всегда всплывают, как полностью характеризующая их субстанция - это было бы замечательно.
Представляю прекрасный мир спортивных новостей без ротенберга и губера, эх...
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Почему-то пришло на ум, ассоциация с перспективами ледового хоккея в Индии: "я стою на асфальте, ноги в лыжи обуты, то ли лыжи не едут, то ли я сумасшедший" (в оригинале другое, на е).
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Уж с Сборной Индии Ротенберг себя покажет.
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"Меня прёт, меня прёт, потому что Новый Год, потому что Новый год, меня прёт." (с)
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Ответ paha
Не хватает травы )
а так и не скажешь,почитав РБР
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Февральский хоккей на траве может сильно потеснить февральский футбол.
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Очередной бред
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Не пускайте Вротена на траву - его и без неё прёт!
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🤡
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Ответ NickN
Кубок Первого канала 2035: Россия, Беларусь, Тринидад, Тобаго
Тринидад и Тобаго никогда не в вяжется в эту утопию, а вот Северная, Корея... да)))
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Ответ Savardus
Кубок Первого канала 2015: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия Кубок Первого канала 2025: Россия, Беларусь, Индия, Эритрея
А вот за Беларусь в 25 не надо быть так уверенными... сборная звёзд Шамана!
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Ответ Savardus
Кубок Первого канала 2015: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия Кубок Первого канала 2025: Россия, Беларусь, Индия, Эритрея
А Занзибар?
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