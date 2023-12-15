Ротенберг о сотрудничестве с Индией: «Чемпионы должны держаться вместе! Знаем популярность хоккея на траве, матчи собирают огромную аудиторию – нам стоит ориентироваться»

Роман Ротенберг прокомментировал сотрудничество с холдингом в Индии.

В рамках сотрудничества планируются совместные мероприятия в области культуры, спорта и иных сферах, в том числе организация фестивалей, матчей и турниров по хоккею на траве, хоккею на льду и иным видам спорта.

«Подписание меморандума о сотрудничестве с CHAMPIONS Group – это только первый шаг.

Мы знаем, как в Индии популярен хоккей на траве. Матчи собирают огромную аудиторию. Нам тоже стоит ориентироваться на такие показатели посещаемости.

Собираемся развивать взаимный спортивный и культурный обмен, проводить совместные турниры и мероприятия в России и Индии.

У нашей Академии, у школы «Красная Машина Юниор» есть богатый опыт и все необходимые компетенции.

Уверен, сотрудничество «Академии СКА», «Красной Машины Юниор» и CHAMPIONS Group будет долгим и продуктивным.

Чемпионы должны держаться вместе!», – сказал генеральный директор «Академии СКА» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Под эгидой ФХР подписан меморандум о сотрудничестве с холдингом в Индии, планируется организация матчей и турниров по хоккею и хоккею на траве. Актер Машков – амбассадор проекта