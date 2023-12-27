Леонтьев о 2:4 от «Амура»: «Бойцы сражались, никто не щадил себя, все понимали важность этого матча. Но что есть, то есть»

Теги Нефтехимик Амур КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Амуром».

Нижнекамская команда уступила «Амуру» со счетом 2:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 25 декабря хабаровчане обыграли «Нефтехимик» со счетом 4:1. 

«Такой же рисунок игры, такой же ход, как и в прошлом матче. Такие игры, конечно, многое дают для роста игроков. Нам нужен был результат. Готовились как никогда, все ребята были заряжены на борьбу, но соперник был результативнее в своих атаках.

Бойцы сражались, никто не щадил себя, все понимали важность этого матча. Но что есть, то есть», – сказал Леонтьев. 

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