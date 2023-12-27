Леонтьев о 2:4 от «Амура»: «Бойцы сражались, никто не щадил себя, все понимали важность этого матча. Но что есть, то есть»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Амуром».

Нижнекамская команда уступила « » со счетом 2:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 25 декабря хабаровчане обыграли « » со счетом 4:1.

«Такой же рисунок игры, такой же ход, как и в прошлом матче. Такие игры, конечно, многое дают для роста игроков. Нам нужен был результат. Готовились как никогда, все ребята были заряжены на борьбу, но соперник был результативнее в своих атаках.

Бойцы сражались, никто не щадил себя, все понимали важность этого матча. Но что есть, то есть», – сказал Леонтьев.