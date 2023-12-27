СКА расторг и заключил новый контракт с Сергеевым до 2026 года

Теги СКА КХЛ Артем Сергеев Хоккей

СКА расторг и заключил новый контракт с Артемом Сергеевым.

Новое соглашение 30-летнего защитника с петербуржским клубом рассчитано до 30 апреля 2026 года. 

Сергеев проводит первый сезон в составе СКА. В текущем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 41 матч и набрал 8 (2+6) очков. 

Напомним, 27 декабря 2023 года завершится период дозаявок в КХЛ – с завтрашнего дня клубы больше не смогут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.

8 комментариев
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Ответ Иван Петров
Опять какие-то игры...
Какие игры?У него контракт был до 30 апреля 24-го предыдущий.Он хорошо себя проявил,вполне логичное решение,придаст уверенности игроку.
+4
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+4
Ответ Vedved
Думаю, вопрос скорее был: почему нельзя было просто продлить контракт, без расторжения и заключения нового - вот это и вызывает подозрения)
Клубы почему то так делают, Торпедо недавно так Сизова с Силаевым продлил
+2
0
+2
Ответ Дмитрий9779
Есть уверенность на ближайшие годы,неизвестность мешает игре и не только.Я так понимаю,что сделать это можно будет только после 30-го апреля,зачем же напрягать игрока перед плей-офф?
Думаю, вопрос скорее был: почему нельзя было просто продлить контракт, без расторжения и заключения нового - вот это и вызывает подозрения)
+1
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+1
На 10 миллионов ?
0
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Ответ Дмитрий9779
Какие игры?У него контракт был до 30 апреля 24-го предыдущий.Он хорошо себя проявил,вполне логичное решение,придаст уверенности игроку.
А смысл расторгать?
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Ответ Ilya Ilya
А смысл расторгать?
Есть уверенность на ближайшие годы,неизвестность мешает игре и не только.Я так понимаю,что сделать это можно будет только после 30-го апреля,зачем же напрягать игрока перед плей-офф?
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Ответ Фёдор Кузнецов
Клубы почему то так делают, Торпедо недавно так Сизова с Силаевым продлил
Вот и интересно, почему именно так) вдруг кто знает)
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