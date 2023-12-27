СКА расторг и заключил новый контракт с Сергеевым до 2026 года

СКА расторг и заключил новый контракт с Артемом Сергеевым.

Новое соглашение 30-летнего защитника с петербуржским клубом рассчитано до 30 апреля 2026 года.

проводит первый сезон в составе . В текущем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ он провел 41 матч и набрал 8 (2+6) очков.

Напомним, 27 декабря 2023 года завершится период дозаявок в КХЛ – с завтрашнего дня клубы больше не смогут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.