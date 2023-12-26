Разин про обмен с «Трактором»: «А вы из какой газеты? Вас это так интересует? Без комментариев. Я в шоке»

Андрей Разин не стал комментировать обмен с «Трактором».

Главный тренер «Металлурга» высказался по итогам поражения от «Лады» (1:5).

– Тяжело комментировать такую игру. Проиграли по всем статьям. Ничего не получалось. Пропустили быстрые шайбы в меньшинстве.

Два гола в равных составах сами себе привезли. Бывают такие дни. Хочется побыстрее это забыть и готовиться к следующей игре.

– Состоялся обмен Дронова в «Трактор», взамен получили Подскребалина. Возможного защитника из топ-4 обменяли на вратаря, у которого около семи игр в КХЛ. Как прокомментируете обмен?

– А вы из какой газеты?

– Пресс-служба.

– И вас это так интересует?

– Да.

– Без комментариев. Я в шоке, – ответил Андрей Разин на пресс-конференции.