«Яндекс Плюс» и «Ак Барс» выпустили детскую аудиокнигу «Тайна пропавшей клюшки». Ее прочел актер Алексей Багдасаров

«Яндекс Плюс» и «Ак Барс» выпустили детскую аудиокнигу «Тайна пропавшей клюшки».

«Яндекс Плюс», КХЛ и «Ак Барс» выпустили детскую аудиокнигу «Тайна пропавшей клюшки». Ее голосом стал актер Алексей Багдасаров.

«27 декабря подписчикам «Яндекс Плюса» стала доступна аудиоверсия книги «Тайна пропавшей клюшки», которую ранее представил хоккейный клуб «Ак Барс».

Рассказ о приключениях школьника Эмиля, спасающего от срыва хоккейный матч, прочел актер театра и кино Алексей Багдасаров.

История, которую написала Анастасия Маркелова, будет интересна детям и их родителям не только своим сюжетом, но и загадками, разбросанными по восьми главам книги.

Все начинается с того, что хоккейный матч любимой команды Эмиля и Алины оказывается под угрозой срыва. Герои пытаются разобраться, кто хочет помешать хоккеистам выйти на лед, и остановить его!

По ходу решения этой головоломки ребята становятся настоящими друзьями, помогают своему учителю избавиться от несправедливых подозрений, спасают снежного барса и исполняют одну мечту.

Продолжительность аудиокниги – 72 минуты. Ее можно послушать детям от 6 лет на «Яндекс Музыке» и в «Букмейте».

В «Тайне пропавшей клюшки» писательнице «хотелось передать тепло, незримую поддержку, обращение лично к каждому и рассказать, как идти к своим мечтам, несмотря ни на что», – говорится в пресс-релизе.