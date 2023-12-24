Гретцки о лакросс-голе Бедарда: «Я бы никогда так не смог. Коннор оказался лучше, чем мы ожидали, наверное»

Уэйн Гретцки восхитился лакросс-голом Коннора Бедарда в ворота «Сент-Луиса».

18-летний нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (5:7).

«Я бы никогда так не смог. Этого просто не было в моем репертуаре. У меня и загиб клюшки для этого не подходил. Бобби Халл – вот кто мог бы сделать подобное.

Было весело за этим наблюдать. Моя дочь Эмма спросила: «Папа, а ты когда-нибудь так делал?» Я ответил: «Нет и не смог бы никогда».

Наверное, Бедард оказался лучше, чем мы ожидали. Для 18-летнего парня он отлично смотрится не только на льду, но и за его пределами. Я рад за него. У него правильный тренер в лице Люка Ричардсона, правильная организация», – сказал лучший бомбардир в истории лиги в интервью Bally St.Louis.

День лакросс-голов в НХЛ! Сначала Бедард, через два часа – трюкач из «Анахайма»