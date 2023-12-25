Бабаев о Жафярове и Евсееве: «Билялетдинов убивает этих игроков. Дамир в Казани как заложник. Им манипулируют, принуждали поехать в клуб, в который он не хотел»

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск Зинэтула Билялетдинов Шуми Бабаев КХЛ ВХЛ Дамир Жафяров Матч ТВ Никита Евсеев Хоккей

Шуми Бабаев высказался о ситуации Жафярова и Евсеева в «Ак Барсе».

Представитель форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с «Ак Барсом» по причине «дискриминации».

29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

– Появилась информация, что вы подали иск в КХЛ с требованием расторгнуть контракты Никиты Евсеева и Дамира Жафярова с «Ак Барсом» по причине дискриминации. Что происходит?

– Это дискриминация конкретно со стороны тренера Зинэтулы Билялетдинова. Клуб к этому не имеет никакого отношения. «Ак Барс» выполняет все финансовые обязательства, делает то, что может. Но тренер Билялетдинов конкретно этих двух игроков убивает, вот и все. Ребята не имеют возможности играть в хоккей.

Евсеев – защитник уровня КХЛ, все клубы лиги готовы его выкупить, чтобы он играл. Его там отправили в команду ВХЛ – альметьевский «Нефтяник» без шансов играть в КХЛ.

Я все это изложил на дисциплинарном комитете. Считаю, что это несправедливо. Клуб в этом виноват опосредованно. Это конкретно вина главного тренера «Ак Барса» Билялетдинова. В нашем обращении упор на то, что он дискриминирует игроков. Да, мы подаем на клуб, но акцент на тренера.

– Были разговоры о скором обмене Жафярова. Почему он до сих пор не состоялся?

– Идут постоянные разговоры по обмену или выкупу Дамира. Еще в сентябре было понятно, что игрок не нужен «Ак Барсу». Билялетдинов ему лично сказал: «Я не знаю, как тебя использовать». Все это время Дамир находится в Казани как заложник. Им манипулируют и используют его не так, как положено использовать хоккеиста.

– То есть Билялетдинов не дает добро на обмен Жафярова?

– Не дает добро ни на обмен, ни на что. Они принуждали его поехать в определенный клуб, в который он не хотел. В итоге наш единственный шанс – подать на рассмотрение, что в КХЛ разобралась в этой ситуации, – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.

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6 комментариев
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Он подписал контракт, пусть теперь отрабатывает. А так вообще стандартная схема от бабая. Истерика по всем фронтам.
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Сметана постарел, не тянет он тренера, а ему ещё мешок золотом платят
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С каких пор вся эту шушера может давить на тренера?
Он ответственнен за результат и за рамки дозволенного контрактом игрока и тренера не выходит, в чем проблема?
Слишком много на себя берут агенты 😡
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