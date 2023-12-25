Бабаев о Жафярове и Евсееве: «Билялетдинов убивает этих игроков. Дамир в Казани как заложник. Им манипулируют, принуждали поехать в клуб, в который он не хотел»

Шуми Бабаев высказался о ситуации Жафярова и Евсеева в «Ак Барсе».

Представитель форварда Дамира Жафярова и защитника Никиты Евсеева подал иск в КХЛ на разрыв контрактов с « » по причине «дискриминации».

29-летний Жафяров не играет с 28 ноября, 19-летний Евсеев ранее был отправлен в ВХЛ.

– Появилась информация, что вы подали иск в КХЛ с требованием расторгнуть контракты и с «Ак Барсом» по причине дискриминации. Что происходит?

– Это дискриминация конкретно со стороны тренера . Клуб к этому не имеет никакого отношения. «Ак Барс» выполняет все финансовые обязательства, делает то, что может. Но тренер Билялетдинов конкретно этих двух игроков убивает, вот и все. Ребята не имеют возможности играть в хоккей.

Евсеев – защитник уровня КХЛ, все клубы лиги готовы его выкупить, чтобы он играл. Его там отправили в команду – альметьевский «Нефтяник» без шансов играть в КХЛ.

Я все это изложил на дисциплинарном комитете. Считаю, что это несправедливо. Клуб в этом виноват опосредованно. Это конкретно вина главного тренера «Ак Барса» Билялетдинова. В нашем обращении упор на то, что он дискриминирует игроков. Да, мы подаем на клуб, но акцент на тренера.

– Были разговоры о скором обмене Жафярова. Почему он до сих пор не состоялся?

– Идут постоянные разговоры по обмену или выкупу Дамира. Еще в сентябре было понятно, что игрок не нужен «Ак Барсу». Билялетдинов ему лично сказал: «Я не знаю, как тебя использовать». Все это время Дамир находится в Казани как заложник. Им манипулируют и используют его не так, как положено использовать хоккеиста.

– То есть Билялетдинов не дает добро на обмен Жафярова?

– Не дает добро ни на обмен, ни на что. Они принуждали его поехать в определенный клуб, в который он не хотел. В итоге наш единственный шанс – подать на рассмотрение, что в КХЛ разобралась в этой ситуации, – сказал агент хоккеистов Шуми Бабаев.