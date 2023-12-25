Виннипег – Миннесота где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры НХЛ 30 декабря

В субботу, 30 декабря, сыграют Виннипег и Миннесота в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «MTS Centre».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Виннипег – Миннесота

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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