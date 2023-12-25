Ак Барс – Салават Юлаев где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 30 декабря
В субботу, 30 декабря, сыграют Ак Барс и Салават Юлаев в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Татнефть-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ак Барс – Салават Юлаев
- Начало матча запланировано на 13:00 по московскому времени.