Сергачев взял под опеку дворовую команду «Лидер». Она теперь будет называться «Сектор Сергачева»
Михаил Сергачев взял под опеку дворовую команду «Лидер».
«Во Всероссийский день хоккея мы рады сообщить шикарную новость!
Команда по дворовому хоккею «Лидер» перешла под опеку нашего проекта и лично Михаила Сергачева, и теперь она будет носить название «Сектор Сергачева»!
Под этим названием команда примет участие в ближайших этапах турнира «Золотая шайба».
Вместе с новым названием ребята получили новые комплекты игровых и тренировочных свитеров от Михаила, а также необходимый инвентарь для качественных занятий», – говорится в сообществе социального проекта игрока «Тампы».
«На этой хоккейной коробке я сам проводил все свое детство. После тренировок в спортшколе я с большим удовольствием играл там с пацанами, иногда к нам присоединялись и взрослые.
Считаю, это классно играть на открытом воздухе. И я хочу создать для ребят там максимально комфортные условия.
Мы с командой проекта возьмем контроль за работой этой коробки на себя, в ближайшее время закроем вопрос с организацией там теплых раздевалок и будем следить за качеством льда. Со временем, хочу чтобы таких мест было как можно больше», – заявил Сергачев.