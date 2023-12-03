Сергачев получил «минус 3» в матче с «Далласом», Кучеров – «минус 2». Худшая полезность в «Тампе» у Чернака – «минус 4»

Михаил Сергачев набрал полезность «минус три» в игре против «Далласа».

« » крупно проиграла « » (1:8) в матче регулярного чемпионата .

Голкипер Андрей Василевский был заменен после второго периода, пропустив шесть шайб и отразил 19 из 25 бросков.

Защитник Михаил Сергачев получил показатель полезности «минус 3» при двух блокированных бросках и игровом времени 21:56 (4:21 – в большинстве).

Нападающий Никита Кучеров сделал результативную передачу при полезности «минус 2», нанеся шесть бросков по воротам и проведя на льду 21:47 (8:37 – в большинстве).

Худшим показателем полезности в составе «Тампы» в этом матче отметился защитник – «минус 4» при игровом времени 19:14.