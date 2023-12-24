«Оттава» прервала серию из шести поражений подряд. Мартен выиграл первый матч во главе команды с 2004 года
«Оттава» завершила серию поражений из шести матчей.
«Сенаторс» обыграли «Питтсбург» (5:4 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Жак Мартен, который сменил Ди Джей Смита на посту главного тренера «Оттавы» и ранее уже возглавлявший клуб, выиграл первый матч во главе команды с 2004 года.
Под руководством Мартена команда провела третий матч и одержала первую победу.
«Оттава» находится на 16-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 24 балла в 29 матчах.