«Оттава» прервала серию из шести поражений подряд. Мартен выиграл первый матч во главе команды с 2004 года

Теги Питтсбург Оттава Жак Мартен НХЛ Хоккей

«Оттава» завершила серию поражений из шести матчей.

«Сенаторс» обыграли «Питтсбург» (5:4 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Жак Мартен, который сменил Ди Джей Смита на посту главного тренера «Оттавы» и ранее уже возглавлявший клуб, выиграл первый матч во главе команды с 2004 года.

Под руководством Мартена команда провела третий матч и одержала первую победу.

«Оттава» находится на 16-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 24 балла в 29 матчах.

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