«Бостон» проиграл четыре матча подряд в регулярке впервые с 2019 года

«Бостон» проиграл четыре матча подряд впервые за четыре года.

Команда тренера уступила «Миннесоте» (2:3) в матче регулярного чемпионата .

Это четвертое поражение подряд для «Брюинс». Ранее клуб проиграл «Рейнджерс» (1:2 ОТ), «Виннипегу» (1:5), а также «Миннесоте» (3:4 ОТ).

« » не проигрывал четыре игры подряд в регулярных чемпионатах с декабря 2019 года. Тогда серия поражений команды продлилась пять игр подряд.

«Брюинс» находятся на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 44 балла в 32 матчах.