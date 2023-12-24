«Бостон» проиграл четыре матча подряд в регулярке впервые с 2019 года

Теги Бостон НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» проиграл четыре матча подряд впервые за четыре года.

Команда тренера Джима Монтгомери уступила «Миннесоте» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Это четвертое поражение подряд для «Брюинс». Ранее клуб проиграл «Рейнджерс» (1:2 ОТ), «Виннипегу» (1:5), а также «Миннесоте» (3:4 ОТ).

«Бостон» не проигрывал четыре игры подряд в регулярных чемпионатах с декабря 2019 года. Тогда серия поражений команды продлилась пять игр подряд.

«Брюинс» находятся на втором месте в таблице Восточной конференции, набрав 44 балла в 32 матчах.

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