Флери – 3-й вратарь в истории НХЛ, достигший отметки 550 побед. У Руа 551, рекорд у Бродера – 691

Теги рейтинги Бостон Миннесота Мартин Бродер Марк-Андре Флери Роберто Луонго НХЛ Патрик Руа Хоккей

Марк-Андре Флери – 3-й вратарь в истории НХЛ, достигший отметки 550 побед.

39-летний канадец отразил 19 из 21 броска в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (3:2). 

В текущем сезоне у Флери 6 побед в 13 играх при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,16.

За карьеру у него стало 550 побед в 998 играх. Марку-Андре нужно провести еще 2 матча, чтобы стать 4-м вратарем в истории лиги с 1000+ игр в рамках регулярок. Первые трое – Мартин Бродер (1266), Роберто Луонго (1044) и Патрик Руа (1029).

Также ему нужно одержать еще 1 победу, чтобы сравняться с Руа, занимающим 2-е место в истории лиги по их числу (551 в 1029 играх). Рекорд принадлежит Бродеру (691 в 1266).

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Обойти Руа в 1000-м матче…какая карьера, а!
+2
0
+2
Игра по счету, в которой вратарь одержал 550 победу:

1. Бродо - 985
2. Флери - 998
3. Руа - 1028
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий