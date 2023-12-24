Флери – 3-й вратарь в истории НХЛ, достигший отметки 550 побед. У Руа 551, рекорд у Бродера – 691

Марк-Андре Флери – 3-й вратарь в истории НХЛ, достигший отметки 550 побед.

39-летний канадец отразил 19 из 21 броска в матче регулярного чемпионата с « » (3:2).

В текущем сезоне у 6 побед в 13 играх при 89,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,16.

За карьеру у него стало 550 побед в 998 играх. Марку-Андре нужно провести еще 2 матча, чтобы стать 4-м вратарем в истории лиги с 1000+ игр в рамках регулярок. Первые трое – (1266), (1044) и (1029).

Также ему нужно одержать еще 1 победу, чтобы сравняться с Руа, занимающим 2-е место в истории лиги по их числу (551 в 1029 играх). Рекорд принадлежит Бродеру (691 в 1266).